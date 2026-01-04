Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste domingo (04)

A Copinha começou nessa sexta-feira (2). Neste domingo (4), terceiro dia de competição, serão mais 28 jogos da fase de grupos. Isso mesmo, 28! O torcedor poderá assistir ao torneio o dia inteiro: serão confrontos do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.

Agenda da Copinha deste domingo (04):

Grupo Horário (de Brasília) Jogo Cidade Transmissão 19 8h45 Real Soccer x Independente-AC Sorocaba YouTube "Paulistão" 22 8h45 Taubaté x Estrela de Março Taubaté YouTube "Paulistão" 22 11h Botafogo x Águia de Marabá Taubaté Record e Xsports 19 11h São Paulo x Maruinense Sorocaba Record e Xsports 32 12h14 Nacional-SP x CSE São Paulo (Barra Funda) YouTube "Paulistão" 30 13h Ibrachina x Ferroviário São Paulo (Mooca) YouTube "Paulistão" 24 13h Itaquá x Juventude Samas Itaquaquecetuba YouTube "Paulistão" 23 13h Fortaleza x Centro Olímpico Mogi das Cruzes Xsports 10 13h Comercial Tietê x Canaã Ribeirão Preto YouTube "Paulistão" 17 13h Cosmopolitano x São Luís Cosmópolis YouTube "Paulistão" 20 13h Paulínia x Operário-PR Paulínia YouTube "Paulistão" 21 13h Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM Guaratinguetá YouTube "Paulistão" 26 13h Referência x Ivinhema Embu das Artes YouTube "Paulistão" 15 14h Ferroviária x Quixadá Araraquara YouTube "Paulistão" 32 15h Internacional x Portuguesa Santista São Paulo (Barra Funda) Xsports 26 15h15 Real-RS x Ituano Embu das Artes YouTube "Paulistão" 30 15h15 Bangu x Santo André São Paulo (Mooca) YouTube "Paulistão" 24 15h15 Náutico x Novorizontino Itaquaquecetuba YouTube "Paulistão" 23 15h15 União Mogi x Confiança Mogi das Cruzes YouTube "Paulistão" 20 15h15 Vila Nova x Portuguesa-SP Paulínia YouTube "Paulistão" 17 15h15 Figueirense x RB Bragantino Cosmópolis YouTube "Paulistão" 18 15h15 Criciúma x XV de Piracicaba São Paulo (Tietê) YouTube "Paulistão" 21 15h15 Juventude x São José Guaratinguetá YouTube "Paulistão" 15 16h15 Cuiabá x América-RJ Araraquara YouTube "Paulistão" 16 17h15 São-Carlense x União Cacoalense São Carlos YouTube "Paulistão" 29 19h15 Audax-SP x QFC Osasco YouTube "Paulistão" 16 19h30 Santos- x Real Brasília São Carlos CazéTV 29 21h30 Atlético-MG x União-MT Osasco CazéTV

Resultados dos jogos de sábado:

América-SP 0 x 0 CSA

Bahia 5 x 0 Inter de Limeira

Flamengo-SP 1 x 0 Rio Branco-ES

Bandeirante-SP 0 x 0 Tuna Luso-PA

Juventus-SP 3 x 3 FC Cascavel

Santa Fé-SP 0 x 2 Atlético de Alagoinhas

Tanabi 1 x 0 Sobradinho

Corinthians 1 x 0 Trindade

Vitória 2 x 2 Capivariano

Retrô 3 x 2 São Bento

Santa Cruz 1 x 3 Botafogo-SP

Chapecoense 3 x 2 Volta Redonda

Goiás 3 x 1 América-RN

XV de Jaú 2 x 1 Luverdense

I9 FC-SP 0 x 3 Guanabara City

Grêmio Prudente 2 x 1 Carajás

Comercial 2 x 1 Atlético-PI

Assisense 2 x 0 Naviraiense

Francana 1 x 0 Esporte de Patos

Araçatuba 1 x 3 Maricá

Ceará 2 x 0 Olímpico

Vasco 2 x 0 Velo Clube

América-MG 4 x 1 Noroeste

Athletic-MG 1 x 0 Guarani-SP

Athletico-PR 1 x 1 Osasco

Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.