Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste domingo (04)
É o terceiro dia da nova edição do principal torneio entre jovens do Brasil
A Copinha começou nessa sexta-feira (2). Neste domingo (4), terceiro dia de competição, serão mais 28 jogos da fase de grupos. Isso mesmo, 28! O torcedor poderá assistir ao torneio o dia inteiro: serão confrontos do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.
Agenda da Copinha deste domingo (04):
|Grupo
|Horário (de Brasília)
|Jogo
|Cidade
|Transmissão
19
8h45
Real Soccer x Independente-AC
Sorocaba
YouTube "Paulistão"
22
8h45
Taubaté x Estrela de Março
Taubaté
YouTube "Paulistão"
22
11h
Botafogo x Águia de Marabá
Taubaté
Record e Xsports
19
11h
São Paulo x Maruinense
Sorocaba
Record e Xsports
32
12h14
Nacional-SP x CSE
São Paulo (Barra Funda)
YouTube "Paulistão"
30
13h
Ibrachina x Ferroviário
São Paulo (Mooca)
YouTube "Paulistão"
24
13h
Itaquá x Juventude Samas
Itaquaquecetuba
YouTube "Paulistão"
23
13h
Fortaleza x Centro Olímpico
Mogi das Cruzes
Xsports
10
13h
Comercial Tietê x Canaã
Ribeirão Preto
YouTube "Paulistão"
17
13h
Cosmopolitano x São Luís
Cosmópolis
YouTube "Paulistão"
20
13h
Paulínia x Operário-PR
Paulínia
YouTube "Paulistão"
21
13h
Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM
Guaratinguetá
YouTube "Paulistão"
26
13h
Referência x Ivinhema
Embu das Artes
YouTube "Paulistão"
15
14h
Ferroviária x Quixadá
Araraquara
YouTube "Paulistão"
32
15h
Internacional x Portuguesa Santista
São Paulo (Barra Funda)
Xsports
26
15h15
Real-RS x Ituano
Embu das Artes
YouTube "Paulistão"
30
15h15
Bangu x Santo André
São Paulo (Mooca)
YouTube "Paulistão"
24
15h15
Náutico x Novorizontino
Itaquaquecetuba
YouTube "Paulistão"
23
15h15
União Mogi x Confiança
Mogi das Cruzes
YouTube "Paulistão"
20
15h15
Vila Nova x Portuguesa-SP
Paulínia
YouTube "Paulistão"
17
15h15
Figueirense x RB Bragantino
Cosmópolis
YouTube "Paulistão"
18
15h15
Criciúma x XV de Piracicaba
São Paulo (Tietê)
YouTube "Paulistão"
21
15h15
Juventude x São José
Guaratinguetá
YouTube "Paulistão"
15
16h15
Cuiabá x América-RJ
Araraquara
YouTube "Paulistão"
16
17h15
São-Carlense x União Cacoalense
São Carlos
YouTube "Paulistão"
29
19h15
Audax-SP x QFC
Osasco
YouTube "Paulistão"
16
19h30
Santos- x Real Brasília
São Carlos
CazéTV
29
21h30
Atlético-MG x União-MT
Osasco
CazéTV
Resultados dos jogos de sábado:
América-SP 0 x 0 CSA
Bahia 5 x 0 Inter de Limeira
Flamengo-SP 1 x 0 Rio Branco-ES
Bandeirante-SP 0 x 0 Tuna Luso-PA
Juventus-SP 3 x 3 FC Cascavel
Santa Fé-SP 0 x 2 Atlético de Alagoinhas
Tanabi 1 x 0 Sobradinho
Corinthians 1 x 0 Trindade
Vitória 2 x 2 Capivariano
Retrô 3 x 2 São Bento
Santa Cruz 1 x 3 Botafogo-SP
Chapecoense 3 x 2 Volta Redonda
Goiás 3 x 1 América-RN
XV de Jaú 2 x 1 Luverdense
I9 FC-SP 0 x 3 Guanabara City
Grêmio Prudente 2 x 1 Carajás
Comercial 2 x 1 Atlético-PI
Assisense 2 x 0 Naviraiense
Francana 1 x 0 Esporte de Patos
Araçatuba 1 x 3 Maricá
Ceará 2 x 0 Olímpico
Vasco 2 x 0 Velo Clube
América-MG 4 x 1 Noroeste
Athletic-MG 1 x 0 Guarani-SP
Athletico-PR 1 x 1 Osasco
Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC
➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades
Formato da competição
A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
