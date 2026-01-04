menu hamburguer
Copinha

Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste domingo (04)

É o terceiro dia da nova edição do principal torneio entre jovens do Brasil

Lance!
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
04:30
Santos chega a São Carlos para disputa de jogo da Copinha (Foto: Reinaldo Campos / Santos FC)
imagem cameraSantos chega a São Carlos para disputa de jogo da Copinha (Foto: Reinaldo Campos / Santos FC)
Copinha começou nessa sexta-feira (2). Neste domingo (4), terceiro dia de competição, serão mais 28 jogos da fase de grupos. Isso mesmo, 28! O torcedor poderá assistir ao torneio o dia inteiro: serão confrontos do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.

Agenda da Copinha deste domingo (04):

GrupoHorário (de Brasília)JogoCidadeTransmissão

19

8h45

Real Soccer x Independente-AC

Sorocaba

YouTube "Paulistão"

22

8h45

Taubaté x Estrela de Março

Taubaté

YouTube "Paulistão"

22

11h

Botafogo x Águia de Marabá

Taubaté

Record e Xsports

19

11h

São Paulo x Maruinense

Sorocaba

Record e Xsports

32

12h14

Nacional-SP x CSE

São Paulo (Barra Funda)

YouTube "Paulistão"

30

13h

Ibrachina x Ferroviário

São Paulo (Mooca)

YouTube "Paulistão"

24

13h

Itaquá x Juventude Samas

Itaquaquecetuba

YouTube "Paulistão"

23

13h

Fortaleza x Centro Olímpico

Mogi das Cruzes

Xsports

10

13h

Comercial Tietê x Canaã

Ribeirão Preto

YouTube "Paulistão"

17

13h

Cosmopolitano x São Luís

Cosmópolis

YouTube "Paulistão"

20

13h

Paulínia x Operário-PR

Paulínia

YouTube "Paulistão"

21

13h

Atlético Guaratinguetá x Nacional-AM

Guaratinguetá

YouTube "Paulistão"

26

13h

Referência x Ivinhema

Embu das Artes

YouTube "Paulistão"

15

14h

Ferroviária x Quixadá

Araraquara

YouTube "Paulistão"

32

15h

Internacional x Portuguesa Santista

São Paulo (Barra Funda)

Xsports

26

15h15

Real-RS x Ituano

Embu das Artes

YouTube "Paulistão"

30

15h15

Bangu x Santo André

São Paulo (Mooca)

YouTube "Paulistão"

24

15h15

Náutico x Novorizontino

Itaquaquecetuba

YouTube "Paulistão"

23

15h15

União Mogi x Confiança

Mogi das Cruzes

YouTube "Paulistão"

20

15h15

Vila Nova x Portuguesa-SP

Paulínia

YouTube "Paulistão"

17

15h15

Figueirense x RB Bragantino

Cosmópolis

YouTube "Paulistão"

18

15h15

Criciúma x XV de Piracicaba

São Paulo (Tietê)

YouTube "Paulistão"

21

15h15

Juventude x São José

Guaratinguetá

YouTube "Paulistão"

15

16h15

Cuiabá x América-RJ

Araraquara

YouTube "Paulistão"

16

17h15

São-Carlense x União Cacoalense

São Carlos

YouTube "Paulistão"

29

19h15

Audax-SP x QFC

Osasco

YouTube "Paulistão"

16

19h30

Santos- x Real Brasília

São Carlos

CazéTV

29

21h30

Atlético-MG x União-MT

Osasco

CazéTV

Resultados dos jogos de sábado:

América-SP 0 x 0 CSA
Bahia 5 x 0 Inter de Limeira
Flamengo-SP 1 x 0 Rio Branco-ES
Bandeirante-SP 0 x 0 Tuna Luso-PA
Juventus-SP 3 x 3 FC Cascavel
Santa Fé-SP 0 x 2 Atlético de Alagoinhas
Tanabi 1 x 0 Sobradinho
Corinthians 1 x 0 Trindade
Vitória 2 x 2 Capivariano
Retrô 3 x 2 São Bento
Santa Cruz 1 x 3 Botafogo-SP
Chapecoense 3 x 2 Volta Redonda
Goiás 3 x 1 América-RN
XV de Jaú 2 x 1 Luverdense
I9 FC-SP 0 x 3 Guanabara City
Grêmio Prudente 2 x 1 Carajás
Comercial 2 x 1 Atlético-PI
Assisense 2 x 0 Naviraiense
Francana 1 x 0 Esporte de Patos
Araçatuba 1 x 3 Maricá
Ceará 2 x 0 Olímpico
Vasco 2 x 0 Velo Clube
América-MG 4 x 1 Noroeste
Athletic-MG 1 x 0 Guarani-SP
Athletico-PR 1 x 1 Osasco
Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

