Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta segunda-feira (05)
É o quarto dia da nova edição do principal torneio entre jovens do Brasil
A Copinha começou na última sexta-feira (2). Nesta segunda-feira (5), quarto dia de competição, serão mais dez jogos da fase de grupos. O torcedor poderá assistir ao torneio do início da tarde ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.
Agenda da Copinha desta segunda (05):
|Grupo
|Horário (de Brasília)
|Jogo
|Cidade
|Transmissão
14
13h
Meia Noite x Ponte Preta
Patrocínio Paulista
YouTube "Paulistão"
14
15h15
Real-RR x Coritiba
Patrocínio Paulista
YouTube "Paulistão"
2
16h
Galvez x Grêmio
Votuporanga
Xsports
27
17h15
Remo x Batalhão
Barueri
YouTube "Paulistão"
2
18h15
Votuporanguense x Falcon
Votuporanga
YouTube "Paulistão"
4
18h30
Mirassol x Linense
Bálsamo
YouTube "Paulistão"
25
19h15
Sfera x Brasiliense
Santana de Parnaíba
YouTube "Paulistão"
27
19h30
Palmeiras x Monte Roraima
Barueri
CazéTV
4
20h45
Forte x Sport
Bálsamo
Xsports
25
21h30
Fluminense x Água Santa
Santana de Parnaíba
CazéTV
Resultados dos jogos de domingo:
Real Soccer 0 x 0 Independente-AC
Taubaté 2 x 0 Estrela de Março
Botafogo 1 x 0 Águia de Marabá
São Paulo 2 x 0 Maruinense
Nacional-SP 2 x 0 CSE
Ibrachina 5 x 0 Ferroviário
Itaquá 2 x 1 Juventude Samas
Fortaleza 1 x 0 Centro Olímpico
Comercial Tietê 2 x 4 Canaã
Cosmopolitano 0 x 0 São Luís
Paulínia 0 x 1 Operário-PR
Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Nacional-AM
Referência 1 x 1 Ivinhema
Ferroviária 1 x 0 Quixadá
Internacional 0 x 0 Portuguesa Santista
Real-RS 0 x 3 Ituano
Bangu 1 x 1 Santo André
Náutico 0 x 2 Novorizontino
União Mogi 2 x 0 Confiança
Vila Nova 0 x 1 Portuguesa-SP
Figueirense 1 x 6 RB Bragantino
Criciúma 0 x 2 XV de Piracicaba
Juventude 0 x 0 São José
Cuiabá 2 x 0 América-RJ
São-Carlense 2 x 2 União Cacoalense
Audax-SP 1 x 1 QFC
Santos 3 x 0 Real Brasília
Atlético-MG 4 x 2 União-MT
Formato da competição
A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
