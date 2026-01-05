A Copinha começou na última sexta-feira (2). Nesta segunda-feira (5), quarto dia de competição, serão mais dez jogos da fase de grupos. O torcedor poderá assistir ao torneio do início da tarde ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agenda da Copinha desta segunda (05):

Grupo Horário (de Brasília) Jogo Cidade Transmissão 14 13h Meia Noite x Ponte Preta Patrocínio Paulista YouTube "Paulistão" 14 15h15 Real-RR x Coritiba Patrocínio Paulista YouTube "Paulistão" 2 16h Galvez x Grêmio Votuporanga Xsports 27 17h15 Remo x Batalhão Barueri YouTube "Paulistão" 2 18h15 Votuporanguense x Falcon Votuporanga YouTube "Paulistão" 4 18h30 Mirassol x Linense Bálsamo YouTube "Paulistão" 25 19h15 Sfera x Brasiliense Santana de Parnaíba YouTube "Paulistão" 27 19h30 Palmeiras x Monte Roraima Barueri CazéTV 4 20h45 Forte x Sport Bálsamo Xsports 25 21h30 Fluminense x Água Santa Santana de Parnaíba CazéTV

Resultados dos jogos de domingo:

Real Soccer 0 x 0 Independente-AC

Taubaté 2 x 0 Estrela de Março

Botafogo 1 x 0 Águia de Marabá

São Paulo 2 x 0 Maruinense

Nacional-SP 2 x 0 CSE

Ibrachina 5 x 0 Ferroviário

Itaquá 2 x 1 Juventude Samas

Fortaleza 1 x 0 Centro Olímpico

Comercial Tietê 2 x 4 Canaã

Cosmopolitano 0 x 0 São Luís

Paulínia 0 x 1 Operário-PR

Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Nacional-AM

Referência 1 x 1 Ivinhema

Ferroviária 1 x 0 Quixadá

Internacional 0 x 0 Portuguesa Santista

Real-RS 0 x 3 Ituano

Bangu 1 x 1 Santo André

Náutico 0 x 2 Novorizontino

União Mogi 2 x 0 Confiança

Vila Nova 0 x 1 Portuguesa-SP

Figueirense 1 x 6 RB Bragantino

Criciúma 0 x 2 XV de Piracicaba

Juventude 0 x 0 São José

Cuiabá 2 x 0 América-RJ

São-Carlense 2 x 2 União Cacoalense

Audax-SP 1 x 1 QFC

Santos 3 x 0 Real Brasília

Atlético-MG 4 x 2 União-MT

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

continua após a publicidade

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.