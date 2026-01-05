menu hamburguer
Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta segunda-feira (05)

É o quarto dia da nova edição do principal torneio entre jovens do Brasil

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
04:00
Jogadores do Fluminense viajam a São Paulo para disputar a Copinha (Foto: Leonardo Brasil / FFC)
Jogadores do Fluminense viajam a São Paulo para disputar a Copinha (Foto: Leonardo Brasil / FFC)
Copinha começou na última sexta-feira (2). Nesta segunda-feira (5), quarto dia de competição, serão mais dez jogos da fase de grupos. O torcedor poderá assistir ao torneio do início da tarde ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.

Agenda da Copinha desta segunda (05):

GrupoHorário (de Brasília)JogoCidadeTransmissão

14

13h

Meia Noite x Ponte Preta

Patrocínio Paulista

YouTube "Paulistão"

14

15h15

Real-RR x Coritiba

Patrocínio Paulista

YouTube "Paulistão"

2

16h

Galvez x Grêmio

Votuporanga

Xsports

27

17h15

Remo x Batalhão

Barueri

YouTube "Paulistão"

2

18h15

Votuporanguense x Falcon

Votuporanga

YouTube "Paulistão"

4

18h30

Mirassol x Linense

Bálsamo

YouTube "Paulistão"

25

19h15

Sfera x Brasiliense

Santana de Parnaíba

YouTube "Paulistão"

27

19h30

Palmeiras x Monte Roraima

Barueri

CazéTV

4

20h45

Forte x Sport

Bálsamo

Xsports

25

21h30

Fluminense x Água Santa

Santana de Parnaíba

CazéTV

Resultados dos jogos de domingo:

Real Soccer 0 x 0 Independente-AC
Taubaté 2 x 0 Estrela de Março
Botafogo 1 x 0 Águia de Marabá
São Paulo 2 x 0 Maruinense
Nacional-SP 2 x 0 CSE
Ibrachina 5 x 0 Ferroviário
Itaquá 2 x 1 Juventude Samas
Fortaleza 1 x 0 Centro Olímpico
Comercial Tietê 2 x 4 Canaã
Cosmopolitano 0 x 0 São Luís
Paulínia 0 x 1 Operário-PR
Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Nacional-AM
Referência 1 x 1 Ivinhema
Ferroviária 1 x 0 Quixadá
Internacional 0 x 0 Portuguesa Santista
Real-RS 0 x 3 Ituano
Bangu 1 x 1 Santo André
Náutico 0 x 2 Novorizontino
União Mogi 2 x 0 Confiança
Vila Nova 0 x 1 Portuguesa-SP
Figueirense 1 x 6 RB Bragantino
Criciúma 0 x 2 XV de Piracicaba
Juventude 0 x 0 São José
Cuiabá 2 x 0 América-RJ
São-Carlense 2 x 2 União Cacoalense
Audax-SP 1 x 1 QFC
Santos 3 x 0 Real Brasília
Atlético-MG 4 x 2 União-MT

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

