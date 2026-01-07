menu hamburguer
Copinha

Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta quarta-feira (07)

É o sexto dia da nova edição do principal torneio entre jovens do Brasil

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
04:00
Jogadores do Internacional fazem corrente em jogo da Copinha (Foto: Nathan Bizotto / Internacional)
imagem cameraJogadores do Internacional fazem corrente em jogo da Copinha (Foto: Nathan Bizotto / Internacional)
Copinha começou na última sexta-feira (2). Nesta quarta-feira (7), sexto dia de competição, serão mais 28 jogos da fase de grupos. Isso mesmo, 28! O torcedor poderá assistir ao torneio do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agenda da Copinha desta quarta (07):

GrupoHorário (de Brasília)JogoCidadeTransmissão

32

8h45

Nacional-SP x Portuguesa Santista

São Paulo (Barra Funda)

YouTube "Paulistão"

32

11h

Internacional x CSE

São Paulo (Barra Funda)

Xsports

17

13h

Cosmopolitano x RB Bragantino

Cosmópolis

YouTube "Paulistão"

18

13h

Comercial Tietê x XV de Piracicaba

São Paulo (Tietê)

YouTube "Paulistão"

20

13h

Paulínia x Portuguesa

Paulínia

YouTube "Ulisses TV"

21

13h

Atlético Guaratinguetá x São José

Guaratinguetá

YouTube "Paulistão"

30

13h

Ibrachina x Santo André

São Paulo (Mooca)

YouTube "Paulistão"

23

13h

União Mogi x Centro Olímpico

Mogi das Cruzes

YouTube "Paulistão"

24

13h

Itaquá x Novorizontino

Itaquaquecetuba

YouTube "Paulistão"

26

13h

Referência x Ituano

Embu das Artes

YouTube "Paulistão"

15

14h

Ferroviária x América

Araraquara

YouTube "Paulistão"

17

15h

São Luís x Figueirense

Cosmópolis

YouTube "Paulistão"

19

15h

São Paulo x Independente-AP

Sorocaba

Xsports

26

15h15

Ivinhema x Real-RS

Embu das Artes

YouTube "Paulistão"

30

15h15

Ferroviário x Bangu

São Paulo (Mooca)

YouTube "Paulistão"

24

15h15

Juventude Samas x Náutico

Itaquaquecetuba

YouTube "Paulistão"

23

15h15

Confiança-PB x Fortaleza

Mogi das Cruzes

YouTube "Paulistão"

21

15h15

Nacional-AM x Juventude

Guaratinguetá

YouTube "Paulistão"

20

15h15

Operário x Vila Nova

Paulínia

YouTube "Paulistão"

18

15h15

Canaã x Criciúma

São Paulo (Tietê)

YouTube "Paulistão"

15

15h15

Quixadá x Cuiabá

Araraquara

YouTube "Paulistão"

19

17h15

Real Soccer x Maruinense

Sorocaba

YouTube "Paulistão"

16

17h15

São-Carlense x Real Brasília

São Carlos

YouTube "Paulistão"

29

18h45

Audax-SP x União-MT

Osasco

YouTube "Paulistão"

22

19h15

Taubaté x Águia de Marabá

Taubaté

YouTube "Paulistão"

16

19h30

União Cacoalense x Santos

São Carlos

CazéTV

29

21h

QFC x Atlético-MG

Osasco

Xsports

22

21h30

Estrela de Março x Botafogo

Taubaté

CazéTV

Resultados dos jogos de terça:

América-SP 0 x 0 Inter de Limeira
CSA 0 x 0 Bahia
Flamengo 0 x 0 Capivariano
Santa Fé 1 x 1 Volta Redonda
Bandeirante 1 x 3 Botafogo-SP
Tanabi 0 x 5 América-RN
Juventus 2 x 0 São Bento
Guanabara City 3 x 1 Vasco
Rio Branco 0 x 2 Vitória
Chapecoense 1 x 1 Atlético de Alagoinhas
Tuna Luso 1 x 1 Santa Cruz
Sobradinho 1 x 2 Goiás
FC Cascavel 0 x 2 Retrô
I9 FC 2 x 2 Velo Clube
XV de Jaú 2 x 1 Trindade
Comercial 2 x 0 Noroeste
Francana 1 x 0 Barra
Araçatuba 1 x 2 Oeste
Assisense 0 x 3 Guarani
Grêmio Prudente 4 x 0 Olímpico
Luverdense 0 x 0 Corinthians
Atlético-PI 0 x 2 América-MG
Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro
Maricá 0 x 1 Athletico-PR
Naviraiense 0 x 3 Athletic
Carajás 0 x 3 Ceará

➡️Guia da Copinha de 2026: formato, transmissão, sedes e curiosidades

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

