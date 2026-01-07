Agenda da Copinha: veja os jogos e horários desta quarta-feira (07)
É o sexto dia da nova edição do principal torneio entre jovens do Brasil
A Copinha começou na última sexta-feira (2). Nesta quarta-feira (7), sexto dia de competição, serão mais 28 jogos da fase de grupos. Isso mesmo, 28! O torcedor poderá assistir ao torneio do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.
Agenda da Copinha desta quarta (07):
|Grupo
|Horário (de Brasília)
|Jogo
|Cidade
|Transmissão
32
8h45
Nacional-SP x Portuguesa Santista
São Paulo (Barra Funda)
YouTube "Paulistão"
32
11h
Internacional x CSE
São Paulo (Barra Funda)
Xsports
17
13h
Cosmopolitano x RB Bragantino
Cosmópolis
YouTube "Paulistão"
18
13h
Comercial Tietê x XV de Piracicaba
São Paulo (Tietê)
YouTube "Paulistão"
20
13h
Paulínia x Portuguesa
Paulínia
YouTube "Ulisses TV"
21
13h
Atlético Guaratinguetá x São José
Guaratinguetá
YouTube "Paulistão"
30
13h
Ibrachina x Santo André
São Paulo (Mooca)
YouTube "Paulistão"
23
13h
União Mogi x Centro Olímpico
Mogi das Cruzes
YouTube "Paulistão"
24
13h
Itaquá x Novorizontino
Itaquaquecetuba
YouTube "Paulistão"
26
13h
Referência x Ituano
Embu das Artes
YouTube "Paulistão"
15
14h
Ferroviária x América
Araraquara
YouTube "Paulistão"
17
15h
São Luís x Figueirense
Cosmópolis
YouTube "Paulistão"
19
15h
São Paulo x Independente-AP
Sorocaba
Xsports
26
15h15
Ivinhema x Real-RS
Embu das Artes
YouTube "Paulistão"
30
15h15
Ferroviário x Bangu
São Paulo (Mooca)
YouTube "Paulistão"
24
15h15
Juventude Samas x Náutico
Itaquaquecetuba
YouTube "Paulistão"
23
15h15
Confiança-PB x Fortaleza
Mogi das Cruzes
YouTube "Paulistão"
21
15h15
Nacional-AM x Juventude
Guaratinguetá
YouTube "Paulistão"
20
15h15
Operário x Vila Nova
Paulínia
YouTube "Paulistão"
18
15h15
Canaã x Criciúma
São Paulo (Tietê)
YouTube "Paulistão"
15
15h15
Quixadá x Cuiabá
Araraquara
YouTube "Paulistão"
19
17h15
Real Soccer x Maruinense
Sorocaba
YouTube "Paulistão"
16
17h15
São-Carlense x Real Brasília
São Carlos
YouTube "Paulistão"
29
18h45
Audax-SP x União-MT
Osasco
YouTube "Paulistão"
22
19h15
Taubaté x Águia de Marabá
Taubaté
YouTube "Paulistão"
16
19h30
União Cacoalense x Santos
São Carlos
CazéTV
29
21h
QFC x Atlético-MG
Osasco
Xsports
22
21h30
Estrela de Março x Botafogo
Taubaté
CazéTV
Resultados dos jogos de terça:
América-SP 0 x 0 Inter de Limeira
CSA 0 x 0 Bahia
Flamengo 0 x 0 Capivariano
Santa Fé 1 x 1 Volta Redonda
Bandeirante 1 x 3 Botafogo-SP
Tanabi 0 x 5 América-RN
Juventus 2 x 0 São Bento
Guanabara City 3 x 1 Vasco
Rio Branco 0 x 2 Vitória
Chapecoense 1 x 1 Atlético de Alagoinhas
Tuna Luso 1 x 1 Santa Cruz
Sobradinho 1 x 2 Goiás
FC Cascavel 0 x 2 Retrô
I9 FC 2 x 2 Velo Clube
XV de Jaú 2 x 1 Trindade
Comercial 2 x 0 Noroeste
Francana 1 x 0 Barra
Araçatuba 1 x 2 Oeste
Assisense 0 x 3 Guarani
Grêmio Prudente 4 x 0 Olímpico
Luverdense 0 x 0 Corinthians
Atlético-PI 0 x 2 América-MG
Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro
Maricá 0 x 1 Athletico-PR
Naviraiense 0 x 3 Athletic
Carajás 0 x 3 Ceará
Formato da competição
A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.
Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.
