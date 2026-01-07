A Copinha começou na última sexta-feira (2). Nesta quarta-feira (7), sexto dia de competição, serão mais 28 jogos da fase de grupos. Isso mesmo, 28! O torcedor poderá assistir ao torneio do início da manhã ao final da noite. Para não perder um só momento desta emoção, o Lance! preparou a agenda detalhada.

Agenda da Copinha desta quarta (07):

Grupo Horário (de Brasília) Jogo Cidade Transmissão 32 8h45 Nacional-SP x Portuguesa Santista São Paulo (Barra Funda) YouTube "Paulistão" 32 11h Internacional x CSE São Paulo (Barra Funda) Xsports 17 13h Cosmopolitano x RB Bragantino Cosmópolis YouTube "Paulistão" 18 13h Comercial Tietê x XV de Piracicaba São Paulo (Tietê) YouTube "Paulistão" 20 13h Paulínia x Portuguesa Paulínia YouTube "Ulisses TV" 21 13h Atlético Guaratinguetá x São José Guaratinguetá YouTube "Paulistão" 30 13h Ibrachina x Santo André São Paulo (Mooca) YouTube "Paulistão" 23 13h União Mogi x Centro Olímpico Mogi das Cruzes YouTube "Paulistão" 24 13h Itaquá x Novorizontino Itaquaquecetuba YouTube "Paulistão" 26 13h Referência x Ituano Embu das Artes YouTube "Paulistão" 15 14h Ferroviária x América Araraquara YouTube "Paulistão" 17 15h São Luís x Figueirense Cosmópolis YouTube "Paulistão" 19 15h São Paulo x Independente-AP Sorocaba Xsports 26 15h15 Ivinhema x Real-RS Embu das Artes YouTube "Paulistão" 30 15h15 Ferroviário x Bangu São Paulo (Mooca) YouTube "Paulistão" 24 15h15 Juventude Samas x Náutico Itaquaquecetuba YouTube "Paulistão" 23 15h15 Confiança-PB x Fortaleza Mogi das Cruzes YouTube "Paulistão" 21 15h15 Nacional-AM x Juventude Guaratinguetá YouTube "Paulistão" 20 15h15 Operário x Vila Nova Paulínia YouTube "Paulistão" 18 15h15 Canaã x Criciúma São Paulo (Tietê) YouTube "Paulistão" 15 15h15 Quixadá x Cuiabá Araraquara YouTube "Paulistão" 19 17h15 Real Soccer x Maruinense Sorocaba YouTube "Paulistão" 16 17h15 São-Carlense x Real Brasília São Carlos YouTube "Paulistão" 29 18h45 Audax-SP x União-MT Osasco YouTube "Paulistão" 22 19h15 Taubaté x Águia de Marabá Taubaté YouTube "Paulistão" 16 19h30 União Cacoalense x Santos São Carlos CazéTV 29 21h QFC x Atlético-MG Osasco Xsports 22 21h30 Estrela de Março x Botafogo Taubaté CazéTV

Resultados dos jogos de terça:

América-SP 0 x 0 Inter de Limeira

CSA 0 x 0 Bahia

Flamengo 0 x 0 Capivariano

Santa Fé 1 x 1 Volta Redonda

Bandeirante 1 x 3 Botafogo-SP

Tanabi 0 x 5 América-RN

Juventus 2 x 0 São Bento

Guanabara City 3 x 1 Vasco

Rio Branco 0 x 2 Vitória

Chapecoense 1 x 1 Atlético de Alagoinhas

Tuna Luso 1 x 1 Santa Cruz

Sobradinho 1 x 2 Goiás

FC Cascavel 0 x 2 Retrô

I9 FC 2 x 2 Velo Clube

XV de Jaú 2 x 1 Trindade

Comercial 2 x 0 Noroeste

Francana 1 x 0 Barra

Araçatuba 1 x 2 Oeste

Assisense 0 x 3 Guarani

Grêmio Prudente 4 x 0 Olímpico

Luverdense 0 x 0 Corinthians

Atlético-PI 0 x 2 América-MG

Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro

Maricá 0 x 1 Athletico-PR

Naviraiense 0 x 3 Athletic

Carajás 0 x 3 Ceará

Formato da competição

A Copinha será disputada em sete fases, sendo a sexta a semifinal, e a sétima, a grande decisão, cujo palco será o Pacaembu, no dia 25 de janeiro. Na primeira etapa, 128 times estarão divididos em 32 grupos, que jogarão entre si em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata, disputado em jogo único. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.