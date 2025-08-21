Mais aliviado com a classificação na Copa do Nordeste diante do Ceará, Rogério Ceni já começa a pensar no próximo jogo do Bahia, mas por um motivo especial. A partida entre Tricolor e Santos, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), terá a presença ilustre de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva depois de carimbar a vaga na final na última quarta-feira, Ceni classificou como privilégio a presença do italiano em um jogo do Bahia.

— Destacar o Ancelotti assistindo ao jogo aqui, um privilégio ter um cara vencedor como ele. Não sei de pré-lista, mas se for convocado [Jean Lucas] é mais do que merecido. Muita força, tem tudo para voltar para o futebol europeu daqui a um ou dois anos. Tem todas as características que um jogador da Europa tem que ter — destacou.

continua após a publicidade

Além de Jean Lucas, que aparece entre os 50 nomes da pré-lista de Ancelotti, o técnico do Bahia aproveitou para apontar alguns atletas que têm potencial de Seleção para levantar a moral do elenco.

Outro que aparece na lista é o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, que pode ser uma das surpresas para os últimos dois jogos das Eliminatórias da América do Sul, contra Chile e Bolívia.

continua após a publicidade

Já Neymar, outro nome presente nessa pré-lista, está suspenso do jogo por ter levado o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo.

— Tem Juba e Caio, que também vêm jogando muito bem. Everton não preciso falar, acho que passou o momento. Viveu super bem [a Seleção], mas já está mais velho. Temos vários jogadores que têm se destacado, como David Duarte, não necessariamente em seleção brasileira. Juba talvez não seja o ideal apoiando, mas construindo sem dúvida passa a ser uma opção. Mas o treinador, que tem bem mais capacidade que eu, vai decidir.

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Ceará (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Final entre Bahia e Confiança

O Bahia deu um passo largo na caminhada pelo penta da Copa do Nordeste ao bater o Ceará, mas ainda tem um desafio que promete ser muito difícil contra o Confiança na final, que será disputada em dois jogos: o primeiro em Aracaju e o segundo em Salvador.

Apesar de parecer mais fácil por ser um time de Série C, o Dragão vive um bom momento e vai tentar fazer o Bahia reviver as decepções no Nordestão, como na final de 2018 contra o Sampaio Corrêa, e na semifinal do ano passado diante do CRB. Vale destacar que o Confiança foi o único time que venceu o Bahia ainda na fase de grupos da competição, com um Tricolor repleto de garotos.

— Em finais temos que dar nosso melhor, porque é isso que te deixa eternizado no clube. Os títulos, as fotos, os quadros na parede que te fazem lembrado para sempre. Espero que possamos competir novamente contra o Confiança, que foi o time que nos venceu na classificatória — completou.

Antes da final, porém, o Bahia tem compromissos importantes pelo Brasileirão, o primeiro deles neste domingo, e Copa do Brasil diante do Fluminense, em decisão pelas quartas da Copa do Brasil.