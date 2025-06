Nos clubes de futebol, as categorias de base são essenciais para o desenvolvimento e a formação de jogadores profissionais. Falando do Ceará, uma das promessas no sub-20 é o atacante Gabriel Amaral, que retornou ao clube nesta temporada. O Lance! conversou exclusivamente com o centroavante para conhecer mais de sua trajetória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Chegada ao Ceará e empréstimo

Natural de Salvador (BA), Gabriel nasceu em 2006 e tem 19 anos. Inicialmente, o atleta revelou ao Lance! que o apoio da família é essencial para a sua carreira.

— Não tenho do que reclamar sobre a minha família. Eles me dão conselhos e um apoio diferenciado. Gostaria que todos os atletas tivessem esse mesmo apoio familiar - contou.

continua após a publicidade

Depois de passar pela base do Bahia, o atacante chegou ao Ceará em 2022. Foram 31 partidas nas duas primeiras temporadas, com 13 gols marcados. No período, o jogador conquistou o Campeonato Cearense sub-17 em duas oportunidades.

Gabriel Amaral, jogador da base do Ceará (Foto: Diogo Fonteles/Ceará SC)

Durante a temporada 2023, transferiu-se por empréstimo para o Internacional. Gabriel ficou no clube gaúcho por aproximadamente dois anos e encerrou sua passagem após a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, atuando nas três partidas do Colorado.

continua após a publicidade

➡️ Ceará tem jogador convocado para uma seleção pela primeira vez; confira

Retorno ao Alvinegro

A volta de Gabriel ao Vovô foi oficializada em fevereiro de 2025, após quase dois anos emprestado ao Internacional.

— Falando sobre o meu retorno, individualmente estou fazendo uma temporada impecável. Acho que nunca estive tão bem em termos de gols e evolução. Sobre a equipe, temos um grande potencial para conquistar títulos e fazer grandes jogos nesta temporada - afirmou ao Lance!.

Gabriel disputou sete partidas na Série B do Campeonato Brasileiro sub-20, com seis gols marcados. O Alvinegro participou da segunda divisão, que foi organizada pela primeira vez, por conta de sua posição no ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No Cearense sub-20, Gabriel já tem cinco gols em dois jogos.

➡️ Galeano recebe suspensão e desfalca o Ceará contra o Atlético-MG

Estilo de jogo e futuro

Gabriel disse, à época da entrevista, que ainda não tinha conversado com Léo Condé, treinador do time profissional. Na posição, o elenco tem como destaque Pedro Raul, camisa 9 de perfil parecido. Lelê, que era o reserva imediato, deixou o Alvinegro e foi para o futebol japonês.

Gabriel Amaral, jogador da base do Ceará (Foto: Charles Maciel/Ceará SC)

Ao falar de sua postura em campo, o jovem centroavante de 1,85 destacou sua finalização e seu cabeceio.

— Meu estilo de jogo é parecido com o da maioria dos centroavantes do Brasil. Sou um ótimo finalizador, tenho um bom cabeceio, finalizo bem com as duas pernas, tenho um bom QI de jogo e visão de jogo, bom refino técnico e atuo bem como pivô - finalizou Gabriel.