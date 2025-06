Léo Condé elogia Ceará e celebra um ano como treinador do clube

O técnico Léo Condé, do Ceará, está prestes a completar um ano no clube. O profissional foi anunciado pela equipe no dia 27 de junho de 2024, conquistando o acesso à Série A em sua primeira temporada. Léo Condé falou sobre o seu trabalho no Alvinegro nesta quinta-feira (26), em entrevista coletiva.

— É um momento especial, estar próximo de completar um ano de clube. Um ano muito intenso, muito positivo. Desgastante, prazeroso. É legal estar fazendo esse bate-papo aqui, agora - iniciou.

Condé comentou a respeito de uma fala do presidente João Paulo, o qual destacou que gostaria de contar com o treinador até o fim de seu mandato no Ceará - vai até 2027.

— Fico muito feliz. Desde o primeiro contato que tive com o João Paulo a gente sempre foi muito claro um com o outro. Ele sempre passou as condições, os objetivos do clube. Eu sempre passei algumas coisas que a gente pensa. O que a gente poderia fazer para tentar melhorar, em termos de elenco, de clube. Conseguimos o acesso juntos. Ele conseguiu sua reeleição. Iniciamos essa temporada juntos com boas perspectivas - relatou Condé.

Léo Condé, treinador do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

— Até agora a gente tem cumprido aquilo que a gente traçou. Porém o futebol é sempre pautado em resultado. Claro que tem todo um trabalho, tudo aquilo que representa, mas as avaliações normalmente são feitas em cima de resultados. Os resultados têm sido satisfatórios. Claro que uma continuidade de trabalho passa muito por resultados, mas em termos de ambientação com o clube e a cidade, é a melhor possível. Vamos no dia a dia, passo a passo, jogo a jogo, sempre tentando fazer o melhor - destacou.

O técnico também citou a importância de tal passagem para a sua carreira. Além do acesso, Condé venceu o Campeonato Cearense de 2025, derrotando o rival Fortaleza na decisão.

— Momento de muita satisfação. Conseguir alcançar os objetivos que a gente alcançou, em um clube de grande torcida, de representatividade muito grande no futebol brasileiro. Alcançar conquistas, acesso, título. Um bom início de Brasileiro. E também pessoalmente: primeira vez que consigo trazer a minha família para ficar próxima. Isso tem sido muito saudável, porque o treinador sofre muito - contou o profissional.

O Ceará retornou aos treinos no dia 23 de junho (segunda-feira). Antes da volta do Campeonato Brasileiro, a equipe terá pela frente o Sport, fora de casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. A partida acontecerá no dia 9 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília).

