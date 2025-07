Presidente do Ceará cita conversas por renovação com Lucas Mugni

Com a chegada do mês de julho, jogadores que possuem vínculos válidos até dezembro já podem assinar pré-contratos com outras equipes. No Ceará, um dos atletas em tal situação é o meio-campista Lucas Mugni. Conforme João Paulo Silva, presidente do Vovô, conversas para uma renovação estão acontecendo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O presidente disse que as negociações estão sendo feitas com o empresário, tendo a ideia de renovar por mais uma temporada. As declarações aconteceram na última quinta-feira (2), em entrevista à rádio O Povo CBN.

— A gente tem conversado, sim, com o empresário. A gente tem que deixar o atleta com a cabeça voltada para o momento dele, para o futebol. Nós temos sim interesse em uma renovação, por mais um ano. Estamos nessa tratativa e devemos estar resolvendo isso nos próximos dias - contou o mandatário.

continua após a publicidade

Lucas Mugni, do Ceará, comemora gol contra o Sport em partida do Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Mugni chegou ao Alvinegro em 2024, após assinar um pré-contrato em seus últimos meses pelo Bahia. O argentino de 33 anos é o líder de assistências do Ceará na temporada, com oito em 26 jogos. Além disso, o atleta marcou três gols.

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Após período de folga, o elenco do Ceará retornou aos treinos na semana passada. O clube volta a campo no dia 9 de julho (quarta-feira), diante do Sport, pelas quartas da Copa do Nordeste. O Vovô atuará fora de casa no jogo único.

continua após a publicidade

Notícias do Ceará em alta

O Ceará aproveitou a pausa nas competições para realizar melhorias em seu CT. O atacante Gabriel Silva, do sub-20 do Ceará, é uma das principais promessas do clube. Na torcida, o Ceará possui um torcedor que "vive" um Clássico-Rei em sua família.