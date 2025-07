Ceará confirma rescisão de contrato com o meio-campista Recalde

O Ceará confirmou nesta sexta-feira (4) a rescisão de contrato, de forma amigável, com o meio-campista Jorge Recalde. O jogador de 33 anos chegou à equipe em 2024 e, na atual temporada, perdeu espaço entre os titulares de Léo Condé. Seu destino deve ser o futebol paraguaio.

Recalde já tinha se despedido do clube nas redes sociais. O paraguaio destacou, na publicação, que é grato aos companheiros, ao clube e às pessoas da cidade de Fortaleza pela recepção. O atleta conquistou dois Estaduais e obteve um acesso à Série A vestindo a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.

Foram 49 jogos com o time cearense, somando seis gols e três assistências. Recalde não entra em campo desde o dia 26 de março de 2025, quando o Vovô perdeu para o Bahia por 3 a 2, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Jorge Recalde em partida pelo Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O atleta marcou presença em 29 partidas da Série B de 2024, com dez titularidades. O Ceará obteve 64 pontos e ficou em quarto lugar no campeonato, garantindo o acesso.

Após período de folga, o elenco do Ceará retornou aos treinos na semana passada. O clube volta a campo no dia 9 de julho (quarta-feira), diante do Sport, pelas quartas da Copa do Nordeste. O Vovô atuará fora de casa no jogo único.

