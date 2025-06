Figuras da torcida: o torcedor do Ceará que vive um Clássico-Rei na família

Como um dos esportes mais populares do mundo, o futebol pode ser visto e vivenciado de diversas formas. Uma de suas faces está na capacidade de criar histórias entre familiares e amigos, tornando-o mais especial.

Fernando Antonio Lima torce para o Ceará e vive uma rivalidade que já parecia estar escrita desde seu nascimento. O Lance! conversou exclusivamente com o torcedor para entender mais de sua relação junto ao clube.

Gêmeos com uma diferença

Fernando nasceu no dia 28 de outubro de 1968, juntamente com Marcos, seu gêmeo univitelino. Influenciados pelo pai, José Ferreira da Silva, os irmãos eram torcedores do Fortaleza.

Os caminhos mudaram quando tinham 9 anos. Zeneida Lima da Silva, mãe dos gêmeos, presenteou a dupla com um futebol de botão, o "Estrelão" brinquedo extremamente popular na época e que seguiu em alta por anos e anos.

O campo de madeira, que parecia um presente sem quaisquer consequências maiores, estava acompanhando por botões de Ceará e Fortaleza.

— Marcos se adiantou e pegou os 'jogadores' do Tricolor do Pici, enquanto que eu fiquei com os do Alvinegro de Porangabuçu - conta Fernando, que não deixou o lado do Vovô desde então.

Irmãos sim, rivais também

A mudança de Fernando, pautada em uma brincadeira de criança, não gerou chateação por parte do pai ou do irmão. A nova rivalidade no ambiente familiar sempre existiu com base no respeito, mas nunca tirou o espaço de brincadeiras saudáveis.

— Nossa relação como torcedores rivais é bem tranquila, muitas vezes com brincadeiras sadias, mas com muito respeito. Hoje, devido cada um ter uma vida de ocupação diferente, quase não assistimos aos jogos juntos - destaca Fernando ao Lance!.

Marcos (esquerda) e Fernando (direita) torcem para Fortaleza e Ceará, respectivamente (Foto: Lucas Silva)

Gêmeos podem ser facilmente diferenciados pelos pais, mas a tarefa fica mais difícil para outras pessoas. Fernando conta que, independetemente da camisa, a confusão poderia acontecer, ainda mais antigamente.

— Hoje em dia nem tanto, mas quando éramos crianças era com mais frequência. E, na verdade, confundem sempre, sem camisa do time que torcemos ou não - explica o torcedor alvinegro, que tem Mota e Sérgio Alves como grandes ídolos na história da equipe.

Finais entre Ceará e Fortaleza

O Campeonato Cearense é conquistado por Ceará ou Fortaleza desde o ano de 1996. O Ferroviário, bicampeão entre 1994 e 1995, foi o último clube a desafiar tal hegemonia.

Além disso, sete das últimas dez decisões estaduais foram em um Clássico-Rei. Tal duelo aconteceu em 2025, com vitória alvinegra por 1 a 0 na ida e empate em 1 a 1 na volta, selando a conquista do Ceará.

— Foi uma expectativa muito grande [para a final] e apesar do Fortaleza ter um elenco mais estruturado e melhor, eu estava bastante confiante, pois em clássico tudo pode acontecer. No final, fomos campeões - diz Fernando, que celebrou a 47ª taça alvinegra.

Jogadores do Ceará comemoram o titulo do Campeonato Cearense (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Temporada atual do Ceará

Fernando avalia de maneira positiva o trabalho de Léo Condé, que conquistou o último Estadual de maneira invicta. No Brasileirão, o Ceará está em 12º lugar tabela.

"Até agora [a temporada é] muito boa. O Ceará começou muito bem a temporada de 2025, espero que isso permaneça até o final e que possamos continuar na Série A" - relata.

Após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, Ceará e Fortaleza farão, em julho, mais um Clássico-Rei. Enquanto o duelo em campo não acontece, os gêmeos seguem promovendo a paz na família e no futebol cearense.