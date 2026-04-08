Filho de ídolo do São Paulo chama atenção da mídia espanhola

Filho do ex-zagueiro Miranda, o jovem Lucas Miranda começa a ganhar destaque no futebol europeu e já chama a atenção da imprensa espanhola. Veículos como o Marca e o Diario AS repercutiram a conquista do Brasil no Torneio de Montaigu. Capitão da equipe Sub-16, o jovem levantou a taça do torneio internacional neste fim de semana. A competição é considerada uma das principais da categoria.

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Reconhecido como uma espécie de "Copa do Mundo" da categoria, o Torneio de Montaigu reúne algumas das principais seleções de base do futebol mundial e serve como vitrine para jovens promessas. O desempenho de Lucas foi manchete nestes tradicionais jornais da Europa.

O Marca destacou o "caminho" que o jogador começa a trilhar no futebol, enquanto o Diario AS enfatizou a continuidade do legado familiar, apontando que Lucas "segue os passos do pai".

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- Se João Miranda foi uma lenda do Atlético de Madrid após disputar 178 partidas e conquistar cinco títulos durante os primeiros anos, além de já ter marcado seu nome na história do São Paulo Futebol Clube ao levantar três Campeonatos Brasileiros consecutivos e ser vice-campeão da Libertadores, e também da Seleção Brasileira (com uma Copa América e uma Copa das Confederações em seu currículo), a continuidade da saga familiar está garantida com Lucas - escreveu o Marca.

- Ninguém esquece João Miranda, mítico zagueiro do Atlético de Madrid, que disputou 178 partidas com a camisa rojiblanca, conquistando todos os títulos nacionais, incluindo a Copa do Rei, com gol contra o Real Madrid, além da Liga Europa e da Supercopa da Europa. Agora, seu filho Lucas Miranda (São Paulo, 2010) quer seguir os mesmos passos. Aos 16 anos, já acumulou experiências importantes. Apesar de ter nascido em São Paulo, viveu entre Espanha e Itália por vários anos, acompanhando os períodos do pai no Atlético de Madrid e na Inter de Milão. Além de atuar nas categorias de base dos dois clubes, dois anos no time espanhol e quatro no italiano, o jovem possui passaporte europeu. Desde 2021, ele integra a base do São Paulo - publicou o Ás.

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(Foto: Everton silveira)

Assim como o pai, Lucas atua como zagueiro. Ele está em Cotia desde os 11 anos e, na temporada passada, foi campeão do Paulistão Sub-14. Hoje, é visto como uma das lideranças da categoria no São Paulo.

A genética de Miranda, ídolo do São Paulo, reflete nas características do filho. Canhoto, alto e fisicamente privilegiado, Lucas Miranda chama atenção dentro e fora de campo. Capitão do time Sub-14 tricolor em 2023, foi ele quem ergueu a taça do Campeonato Paulista, reafirmando sua liderança.

Mesmo podendo morar com os pais, o zagueiro optou por viver no alojamento do CFA Laudo Natel, em Cotia.