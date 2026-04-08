Atacante da Seleção coloca Brasil como favorito ao título da Copa do Mundo: 'Minha opinião'

Faltam pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo de 2026, marcado para o dia 11 de junho. Às vésperas do Mundial, a Cazé TV realiza o programa "Um dia com", que produz uma série de entrevistas com destaques da Seleção Brasileira no futebol europeu. O programa mais recente teve a participação do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal.

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Durante a atração, o camisa 11 dos Gunners abordou diversos temas da própria carreira. Um deles, claro, foi a Seleção Brasileira. Presença constante nas últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti, Gabriel Martinelli se mostrou confiante com o título do Mundial.

— Na minha opinião, a gente é o favorito. A gente ali dentro sabe da nossa qualidade, a gente confia no nosso potencial. Não importa o que as pessoas falam por fora, porque ninguém está ali no dia a dia com a gente, ninguém sabe o tanto que a gente quer — iniciou Gabriel Martinelli, acrescentando:

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— É que o futebol é uma coisa muito engraçada. Todo mundo acha que entende e todo mundo dá opinião e todo mundo tem o direito. Cada um tem o direito de falar o que quiser, mas não é todo mundo que entende. A gente tem que mostrar o nosso futebol dentro de campo, manter a calma. A gente está confiante, cabeça no lugar. Não levar como pressão de ir para uma Copa, que tem que ganhar. A gente tem que ir tranquilo, sabemos da nossa responsabilidade. Vamos fazer o nosso papel — concluiu.

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Gabriel Martinelli na Cazé TV (Foto: Divulgação)

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Temporada de Martinelli no Arsenal

A presença constante na Seleção Brasileira tem por trás a grande temporada que o brasileiro tem feito nos Gunners. Nesta temporada da Champions League, ele está a apenas um gol de se tornar o maior artilheiro do Arsenal em uma única edição do torneio europeu. O título pertence a Thierry Henry, ídolo do clube.

— É um sonho. Eu e meu pai sempre tivemos esse sonho, desde quando eu era pequenininho, a gente sempre acompanhou a Champions, então é muito gratificante hoje estar num clube como o Arsenal, estar podendo jogar uma Champions e estar fazendo um grande torneio, não só eu particularmente, mas é continuar trabalhando, a gente sabe que é muito difícil de ganhar essa competição, mas a gente confia no nosso trabalho e na nossa equipe — iniciou Martinelli, antes de completar.

— É muito orgulho, é continuar trabalhando. Não conquistei nada ainda. Com certeza quero passar essa marca dele para colocar o meu nome na história também do clube, da Champions. Tô muito feliz com o momento, quero marcar no mínimo 2, 3 gols para dar uma margem — concluiu.

Arsenal na Champions League

Os Gunners estão nas quartas de final do torneio e são um dos favoritos na disputa pelo título europeu. Na atual fase do torneio, a equipe enfrenta o Sporting, de Portugal. O primeiro jogo do confronto aconteceu na última terça-feira (7), no Estádio José Alvalade, com vitória do time inglês por 1 a 0.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium. Para a ocasião, o time inglês joga apenas por um empate para avançar para a semifinal da Champions League.