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CBF muda estrutura e cria cargo de diretor de arbitragem

De acordo com entidade, modelo se alinha à pratica recomendada pela Fifa

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
10:03
Netto Góes foi nomeado Diretor de Arbitragem da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraNetto Góes foi nomeado Diretor de Arbitragem da CBF (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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A CBF anunciou nesta quinta-feira (9) a criação de uma diretoria que passará a atuar junto à Comissão de Arbitragem. A nova pasta será comandada por Netto Góes, que é vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF). No ano passado, Góes comandou o Grupo de Trabalho da Arbitragem.

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Apesar da criação de uma diretoria específica, a atual Comissão de Arbitragem se mantém, e com Rodrigo Cintra comandando o grupo. A comissão tem função técnica, enquanto a diretoria será administrativa.

"A divisão de tarefas na governança da arbitragem é uma recomendação da Fifa às federações do mundo todo. A própria entidade mundial pratica isso: tem Pierluigi Collina como seu presidente do Comitê de Árbitros, e Massimo Busacca como seu diretor de Arbitragem", informou a CBF. 

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De acordo com Netto Góes, a diretoria de arbitragem pretende "fomentar estratégias para elevar o nível do futebol brasileiro" e atingir "padrão nas tomadas de decisão".

— Espero que a gente consiga conduzir com muita responsabilidade as nossas ações e atuar de forma muito direta no fortalecimento da arbitragem e principalmente no aprimoramento do produto futebol brasileiro. O envolvimento do árbitro é prioridade máxima, para que a gente tenha um jogo mais fluido, um jogo melhor, com mais padrão nas tomadas de decisão e utilizando várias ferramentas para que a gente otimize o árbitro e sua atuação dentro de campo —, declarou Góes no comunicado divulgado pela CBF.

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CBF decidiu criar nova diretoria, agora para a arbitragem
CBF decidiu criar nova diretoria, agora para a arbitragem (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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