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Globo pode tomar decisão inusitada com ausência de Luis Roberto

Narrador convive com problemas de saúde

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/04/2026
20:25
Atualizado há 1 minutos
Luis Roberto narrou Brasil x Japão pela Globo (Foto: Reprodução)
imagem cameraLuis Roberto narrou Brasil x Japão pela Globo (Foto: Reprodução)
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A Globo precisará reorganizar a escalação de partidas da Copa do Mundo após o afastamento de Luís Roberto das transmissões do torneio. O narrador titular da emissora foi afastado na última terça-feira (7) por problemas de saúde. A definição do novo esquema de cobertura deve levar algumas semanas.

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O Mundial acontecerá em junho e julho deste ano. Luís Roberto seria responsável pela narração dos principais jogos da competição, incluindo as partidas da Seleção Brasileira.

A emissora conta com outros dois narradores principais para TV aberta: Everaldo Marques e Gustavo Villani. Os executivos da Globo ainda não se reuniram para estabelecer a solução definitiva para a cobertura do torneio.

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De acordo com as informações divulgadas pelo portal "F5", da Folha de São Paulo, a reorganização das escalas envolve a redistribuição das partidas que estavam previstas para Luís Roberto. O afastamento por questões de saúde impossibilitou a participação do profissional no Mundial.

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Copa do Mundo

A Globo é uma das emissoras de televisão aberta responsáveis pela transmissão da Copa do Mundo no Brasil. A definição do formato final da cobertura dependerá das reuniões entre os executivos da empresa nas próximas semanas.

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O principal torneio da Fifa começa a ser disputado no dia 11 de junho. Para esta edição, três países serão sede do evento: Estados Unidos, México e Canadá.

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Taça / Troféu da Copa do Mundo
Troféu da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

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