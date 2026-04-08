Globo pode tomar decisão inusitada com ausência de Luis Roberto
Narrador convive com problemas de saúde
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A Globo precisará reorganizar a escalação de partidas da Copa do Mundo após o afastamento de Luís Roberto das transmissões do torneio. O narrador titular da emissora foi afastado na última terça-feira (7) por problemas de saúde. A definição do novo esquema de cobertura deve levar algumas semanas.
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O Mundial acontecerá em junho e julho deste ano. Luís Roberto seria responsável pela narração dos principais jogos da competição, incluindo as partidas da Seleção Brasileira.
A emissora conta com outros dois narradores principais para TV aberta: Everaldo Marques e Gustavo Villani. Os executivos da Globo ainda não se reuniram para estabelecer a solução definitiva para a cobertura do torneio.
De acordo com as informações divulgadas pelo portal "F5", da Folha de São Paulo, a reorganização das escalas envolve a redistribuição das partidas que estavam previstas para Luís Roberto. O afastamento por questões de saúde impossibilitou a participação do profissional no Mundial.
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Copa do Mundo
A Globo é uma das emissoras de televisão aberta responsáveis pela transmissão da Copa do Mundo no Brasil. A definição do formato final da cobertura dependerá das reuniões entre os executivos da empresa nas próximas semanas.
O principal torneio da Fifa começa a ser disputado no dia 11 de junho. Para esta edição, três países serão sede do evento: Estados Unidos, México e Canadá.
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