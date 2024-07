Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 00:51 • Orlando (EUA)

O Panamá venceu a Bolívia por 3 a 1, na noite desta segunda-feira (1º), em jogo válido pela última rodada do Grupo C da Copa América. Os gols panamenhos, no Orlando City Stadium, foram marcados por Fajardo, Eduardo Guerrero e Yanis. Confira no player acima os gols e melhores momentos da partida.

Panamá está nas quartas de final da Copa América (Foto: Gregg Newton/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVIA 1 X 3 PANAMÁ

3ª RODADA - FASE DE GRUPOS DA COPA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 1º de julho de 2024, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Orlando City Stadium, em Orlando (EUA);

🟨 Árbitro: Edina Alves (BRA);

🚩 Assistentes: Neuza Back (BRA) e Mary Blanco (COL);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski (BRA).

⚽ Gols: Fajardo (21' do 1ºT), Bruno Miranda (23' do 2ºT), Eduardo Guerrero (33' do 2ºT) e Yanis (45' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Villamil e Terrazas (BOL); Amir Murillo (PAN);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

BOLÍVIA (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Viscarra; Héctor Cuéllar, Haquín e José Sagredo; Yomar Rocha (Bruno Miranda), Villamíl (Terrazas), Céspedes (Justiniano), Miguelito (Lucas Chávez) e Ramiro Vaca (Saucedo) e Marcelo Suárez; Algarañaz.

PANAMÁ (Técnico: Christiansen Tarin)

Mosquera; Amir Murillo (Lenis), Córdoba), Fariña e Éric Davis; Havey (Eduardo Guerrero), Welch (Yanis), Cristian Martínez (Ayarza) e Blackman; Bárcenas e Fajardo (Góndola).