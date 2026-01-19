Foi com muito estilo a primeira aparição do atacante Kadir com a camisa da seleção do Panamá. O atacante de 18 anos, joia do Botafogo, foi titular no amistoso do último domingo (18) contra a Bolívia, em Tarija, e precisou de menos de cinco minutos para balançar a rede. Veja o gol abaixo:

Kadir recebeu ótimo passe no meio da zaga da Bolívia, arrancou até a área e, com um toque sutil, tirou do goleiro Carlos Lampe para abrir o placar no Estádio IV Centenário. O amistoso terminou empatado por 1 a 1.

Joia do Botafogo

O atacante do Botafogo recebeu oportunidade do técnico Thomas Christiansen após se destacar na reta final de 2025. Kadir caiu nas graças da torcida pelo seu oportunismo e "faro de gol", que já vinha sendo destaque no sub-20 do Alvinegro sob o comando de Rodrigo Bellão.

Kadir Barría tem apenas 18 anos e é tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Botafogo. O jovem chegou ao clube ainda em 2024, mas só foi oficializado em agosto de 2025 após problemas de documentação na menoridade em sua aquisição junto ao SD Atlético Nacional, do Panamá. Ele já teve o contrato renovado até o fim de 2029 e recebeu valorização salarial.

É um ano especial para o centroavante. Prestigiado pela comissão técnica atual e pela diretoria da SAF, Kadir deve receber muitas oportunidades ao longo de 2026 para se destacar e jogar a Copa do Mundo pelo Panamá, que está no Grupo L com Croácia, Gana e Inglaterra.

Kadir, do Botafogo, brilhou com a camisa da seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes/AFP)

Provavelmente com Kadir Barría em campo, o Panamá volta a atuar na quinta-feira (22), às 22h (de Brasília), contra o México, em novo amistoso.

