logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Técnico do Marrocos projeta jogo físico contra a Escócia e avisa: 'Precisamos jogar melhor'

Partida contra a Escócia é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
19/06/2026 14:38
Favorite o Lance! no Google
Mohamed Ouahbi, técnico da seleção marroquina, durante entrevista coletiva pré-jogo contra a Escócia
Mohamed Ouahbi, técnico da seleção marroquina, durante entrevista coletiva pré-jogo contra a Escócia (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi, concedeu entrevista coletiva antes do confronto diante da Escócia, marcado para esta sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília). Mesmo após uma boa atuação contra o Brasil, o comandante pregou cautela para evitar a euforia. Ele destacou a qualidade da seleção escocesa, atual líder do Grupo C, e afirmou que seus comandados precisam fazer uma partida superior à da estreia.

continua após a publicidade
  • Steve Clarke, técnico da Escócia, durante entrevista coletiva antes do duelo contra o Marrocos

    Técnico da Escócia adota papel de azarão em duelo que pode valer classificação histórica

    Copa do Mundo
    Há 5 horas
  • Lance!

    Escócia 0 x 3 Marrocos na Copa de 1998: africanos vencem, mas seleções acabam eliminadas da Copa

    Lancepédia
    Há 18 horas
  • Escócia e Marrocos se enfrentam pela 2ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Escócia x Marrocos: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 22 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    — Para evitar a euforia, precisamos apenas olhar para a classificação. Eles têm três pontos, nós temos um. Eles estão à nossa frente, então podemos fazer melhor. Precisamos jogar melhor desta vez — afirmou Mohamed Ouahbi em entrevista coletiva.

    O treinador dos Leões do Atlas sabe que vai enfrentar características diferentes do estilo brasileiro. Para ele, o desafio físico contra os escoceses exigirá atenção redobrada com a "segunda bola", demandando uma equipe mais compacta e voluntariosa na recuperação da posse compartilhada.

    continua após a publicidade

    — Mas os brasileiros também foram sólidos. É um estilo diferente, sim. Eles levam a bola para frente mais rapidamente, são muito generosos nas segundas bolas. O desafio físico estará nessas segundas bolas, nas bolas compartilhadas, então precisamos ser o mais compactos possível para ter jogadores ao redor da bola nessas disputas — completou Ouahbi.

    Mohamed Ouahbi ressaltou que a semana de treinos correu dentro da normalidade e apontou a necessidade de virar a página após o duelo com o Brasil. Ele também comentou sobre o jovem meio-campista Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos, que ditou o ritmo do jogo na estreia com uma exibição que uniu qualidade técnica refinada, combatividade e frieza de veterano. Segundo o técnico marroquino, o desempenho do garoto não foi uma surpresa.

    continua após a publicidade

    — Ele (Ayyoub Bouaddi) não me surpreende. Vocês se empolgaram com ele, mas outros também fizeram ótimas partidas. É verdade que, neste contexto, é preciso manter a cabeça no lugar quando se é tão jovem. Mas eu o conheço. Ele é muito ponderado. Não precisamos conversar com ele. No elenco, tenho a sorte de contar com jogadores experientes que orientam os mais jovens. Ele vai manter os pés no chão — finaliza o comandante.

    Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos
    Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/ AFP)

    🔥SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet
    * É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoSeleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (19/06)?Há 5 horas
    Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (19/6)Há 6 horas
    Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)
    Fora de CampoHakimi se pronuncia após ter recurso negado por acusação de estuproHá 6 horas
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Onde AssistirJogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (19/06/2026)Há 9 horas
    Achraf Hakimi embarcando no avião em direção a Boston, lugar onde vai ocorrer a partida entre Escócia e Marrocos, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo (Crédito: divulgação / Marrocos)
    MarrocosMarrocos desembarca em Boston para jogo decisivo contra a EscóciaHá 22 horas
    Copa do MundoFrança espalha talento pela Copa e lidera ranking de jogadores em outras seleçõesHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Achraf Hakimi e o atacante marroquino Soufiane Rahimi participam do treino durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto de Charly Triballeau / AFP)
    Marrocos abre treino e ajusta elenco para 'decisão' contra Escócia
    MetLife Stadium antes da partida entre o Brasil e o Marrocos pela Copa do Mundo. (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Escócia e Marrocos têm equipe de arbitragem definida para partida de sexta-feira (19)
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Brasil tem maior probabilidade de classificação no Grupo C, seguido por Escócia e Marrocos; veja números