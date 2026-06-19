Técnico do Marrocos projeta jogo físico contra a Escócia e avisa: 'Precisamos jogar melhor' Partida contra a Escócia é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

O técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi, concedeu entrevista coletiva antes do confronto diante da Escócia, marcado para esta sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília). Mesmo após uma boa atuação contra o Brasil, o comandante pregou cautela para evitar a euforia. Ele destacou a qualidade da seleção escocesa, atual líder do Grupo C, e afirmou que seus comandados precisam fazer uma partida superior à da estreia.

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— Para evitar a euforia, precisamos apenas olhar para a classificação. Eles têm três pontos, nós temos um. Eles estão à nossa frente, então podemos fazer melhor. Precisamos jogar melhor desta vez — afirmou Mohamed Ouahbi em entrevista coletiva.

O treinador dos Leões do Atlas sabe que vai enfrentar características diferentes do estilo brasileiro. Para ele, o desafio físico contra os escoceses exigirá atenção redobrada com a "segunda bola", demandando uma equipe mais compacta e voluntariosa na recuperação da posse compartilhada.

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— Mas os brasileiros também foram sólidos. É um estilo diferente, sim. Eles levam a bola para frente mais rapidamente, são muito generosos nas segundas bolas. O desafio físico estará nessas segundas bolas, nas bolas compartilhadas, então precisamos ser o mais compactos possível para ter jogadores ao redor da bola nessas disputas — completou Ouahbi.

Mohamed Ouahbi ressaltou que a semana de treinos correu dentro da normalidade e apontou a necessidade de virar a página após o duelo com o Brasil. Ele também comentou sobre o jovem meio-campista Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos, que ditou o ritmo do jogo na estreia com uma exibição que uniu qualidade técnica refinada, combatividade e frieza de veterano. Segundo o técnico marroquino, o desempenho do garoto não foi uma surpresa.

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— Ele (Ayyoub Bouaddi) não me surpreende. Vocês se empolgaram com ele, mas outros também fizeram ótimas partidas. É verdade que, neste contexto, é preciso manter a cabeça no lugar quando se é tão jovem. Mas eu o conheço. Ele é muito ponderado. Não precisamos conversar com ele. No elenco, tenho a sorte de contar com jogadores experientes que orientam os mais jovens. Ele vai manter os pés no chão — finaliza o comandante.

Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos (Foto: Dan Mullan/ AFP)

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