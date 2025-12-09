Conexão Brasil-Alemanha se fortalece na Bayer 04 Academy

Um pedacinho da Alemanha no Brasil. Assim podemos chamar a academia Bayer 04, do Bayer Leverkusen, em São Paulo. Em conversa com o Lance!, Robin Austermann, chefe de vendas de direitos autorais da Bundesliga na Europa e América Latina, contou detalhes do projeto, como foi idealizado e também sobre a percepção do mercado brasileiro pelos alemães.

continua após a publicidade

- Estamos falando sobre 200 milhões de pessoas que vivem o esporte aqui no país (Brasil). É um mercado superinteressante para uma liga como a Bundesliga, que quer ir para o exterior e se tornar ainda mais popular internacionalmente. E também existe uma proximidade muito grande entre Alemanha e Brasil quando se trata de futebol, uma conexão forte entre nossas seleções nacionais. Mais de 175 brasileiros já jogaram na Bundesliga, então esse também é um número enorme - afirmou o diretor.

A BA04 Academy fica na Vila Socorro, na capital paulista. Idealizada há 4 meses por Paulo Sérgio, ex-jogador, e o Bayer Leverkusen, o espaço já está funcionando e conta com áreas de lazer, aulas de futebol, campos de futebol, academia, refeitório, vestiários e mais. O Clube Bayer também é a primeira escola de futebol alemão do Brasil.

continua após a publicidade

Também questionado sobre a possibilidade da volta de equipes alemãs ao Brasil, Robin disse que não há nada programado para 2026, mas que certamente outras partidas acontecerão. Na pré-temporada, no meio do ano, Leverkusen encarou o Flamengo sub-20 em amistoso na Gávea.

- Para ser honesto, não tenho certeza sobre o próximo ano, mas foram dois clubes em um ano, sendo que antes disso tivemos 20 anos sem nenhum clube vindo. Então dá para ver que não é apenas um mercado cada vez mais importante para a liga, mas também para os clubes. Estamos aqui hoje em um evento organizado pelo Leverkusen, então também dá para perceber que eles pretendem permanecer de vez no mercado. E eu esperaria ver muito mais atividades da liga, mas também dos clubes, nos próximos anos nesse mercado. Tudo o que ouvi dos próprios clubes, além dos números que vemos, mostra que foi um grande sucesso. Então, por que não fazer de novo? - completou Austermann.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Área de lazer da B04 Academy. (Foto: Divulgação/Lucas Cremonese/Lance!)

Bayer 04 Academy

A iniciativa foi tomada entre o Bayer Leverkusen e uma lenda do clube, o ex-jogador Paulo Sérgio, com passagens também por Corinthians e Bayern de Munique. Hoje, o ex-atleta atua como comentarista esportivo na "TV Gazeta".

- Começamos com a Bayer 04 em um momento extremamente importante, depois de conquistas importantes e fatos históricos. Eu creio que a academia, a primeira de futebol alemão no Brasil, está causando um impacto muito grande e positivo, até porque temos muitas colônias alemãs no Brasil. - Ressaltou Paulo Sérgio.

As entrevistas realizadas na academia de futebol do Bayer Leverkusen aconteceram no final de novembro, quando o Lance! participou de um evento, que também contou com a presença de ex-jogadores brasileiros do clube alemão, como Jorginho e França.