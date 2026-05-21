A espera de Cristiano Ronaldo chegou ao fim na Arábia Saudita: o Al Nassr goleou o Damac por 4 a 1, nesta quinta-feira (21), e garantiu o título da liga nacional na última rodada da competição. Com gols de Mané, Coman e CR7 (duas vezes), o clube voltou a conquistar o Campeonato Saudita depois de sete anos. Sylla descontou para o time de Fabio Carille.

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No primeiro tempo, a partida demorou a engrenar. Somente aos 15 minutos o Al Nassr conseguiu chegar pela primeira vez. Após um escanteio, Alkhaibari chutou de fora da área. A bola ainda desviou e passou perto da trave, levando perigo. Na sequência, Coman achou Mané dentro da área, que chutou em cima do goleiro Kewin. Com a pressão do jogo simultâneo do Al Hilal, que estava até o momento assumindo a liderança da competição, o Al Nassr se viu obrigado a aumentar o ritmo do jogo, e aos 34 a pressão surtiu efeito. Depois de um escanteio, o senegalês, camisa 10 da equipe, apareceu sozinho na área e abriu o placar, recolocando o time na liderança do campeonato.

Mané comemorando seu gol contra o Damac (Foto: Fayez Nuerldine/AFP)

No início da segunda etapa, Coman aumentou a vantagem para o Al Nassr, deixando o time em uma situação mais confortável, mas o clima logo esquentou quando um pênalti foi marcado para o Damac, e Sylla diminuiu a distância no placar. Quando o Damac parecia ameaçar a vitória do time da casa, Cristiano Ronaldo apareceu e, de falta, recolocou a vantagem em dois gols para o Nassr. E, para sacramentar o resultado, ele apareceu novamente, recebendo na grande área. O português chutou forte e matou o resultado com o quarto gol do Al Nassr, garantindo, enfim, o troféu da liga, depois de uma fila de sete anos de espera.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O terceiro gol do Al Nassr, marcado por Cristiano Ronaldo, sacramentou o título para a equipe. Depois de sofrer um gol de pênalti, o clima da partida parecia ter mudado, mas, antes da tensão tomar conta, CR7 apareceu e decidiu com um belo gol de falta, dando tranquilidade para o time na sequência do confronto.

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Deu aula 🏅

Cristiano Ronaldo foi o grande nome da partida que deu o título ao Al Nassr. O português fez um primeiro tempo tímido, mas, quando o time precisou, ele apareceu na segunda etapa para decidir e sacramentar o resultado para o time da casa, marcando dois gols.

Ficou abaixo 📉

O setor defensivo da equipe de Fabio Carille até começou fazendo um bom trabalho, segurando as ações de pressão do Al Nassr na primeira etapa, apesar do gol que saiu em um escanteio. O Damac parecia conseguir neutralizar as tentativas do time da casa. Na segunda etapa, tudo mudou, o time não suportou as investidas de um Al Nassr que conseguiu chegar com mais facilidade, logo o time abriu mais vantagem no placar. O destaque negativo vai para os laterais Al-Obaid e A.S. Mohammed, que foram dominados por Mané e Coman, dois dos destaques ofensivos do Nassr, nessa vitória que rendeu o título ao clube.

✅ FICHA TÉCNICA

Al Nassr 🆚 Damac

34ª rodada – Campeonato Saudita

📆Data e horário: quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 15h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU).

🥅 Gols: (NAS) - Mané, 34'/1°T (1-0), Coman, 7'/2°T (2-0), Cristiano Ronaldo, 18'/2°T (3-1), 36'/2°T (4-1) - (DAM): Sylla, 13'/2°T (2-1).

🟨 Cartões amarelos: - Al-Enezi, Sanousi Mohammed, Harkass, T. Mohammed (DAM) - Mané, Cristiano Ronaldo (NAS).

🟥 Cartões vermelhos: -

🟡🔵 Al Nassr (Técnico: Jorge Jesus)

Bento; Simakan, Al-Amri, Iñigo Martínez e Boushal (Sharari); Alkhaibari, Yahya (Ângelo), Coman e Sadio Mané (Ghareeb); João Félix e Cristiano Ronaldo (Al-Hamdan).

🔴🟡 Damac (Técnico: Fábio Carille)

Kewin Silva; Rubayyi (Naji), Mohammed (Khaibari), Jamal Harkass, Abdelkader Bedrane e Abdulrahman Al Obaid; Okita (Semeiry), T. Mohammed, Sylla e Enezi (Kaiki); Arielson (Méité).

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