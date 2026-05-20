Unai Emery faz história ao conquistar a Europa League com Aston Villa

O Aston Villa conquistou a Europa League pela primeira vez na história ao bater o Freiburg por 3 a 0 nesta quarta-feira (20), em Istambul (TUR). Com o título do clube inglês, o treinador Unai Emery se tornou pentacampeão da competição e atingiu marcas importantes na carreira.

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O técnico espanhol se tornou um sinônimo da competição, com muitos torcedores sugerindo que a sigla "UEL" (Uefa Europa League) na verdade é Unai Emery League. O comandante alcançou a quinta conquista com o terceiro time diferente (Sevilla, Villarreal e Aston Villa) em seis finais, sendo vice-campeão pelo Arsenal na decisão contra o Chelsea. Três desses títulos foram conquistados com o Sevilla de forma consecutiva.

Todas as finais de Unai Emery na Europa League:

Sevilla 0 (4)x(2) Benfica - Europa League 2013/14 🏆

Dnipro-UCR 2x3 Sevilla - Europa League 2014/15 🏆

Liverpool 1x3 Sevilla - Europa League 2015/16 🏆

Chelsea 4x1 Arsenal - Europa League 2018/19 ❌

Manchester United 1 (10)x(11) 1 Villarreal - Europa League 2020/21 🏆

Freiburg 0x3 Aston Villa - Europa League 2025/26 🏆

Unai Emery se tornou pentacampeão da Europa League com o Aston Villa (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Pentacampeão Europeu

Com a conquista desta quarta, Emery se tornou pentacampeão continental, juntando-se a um seleto grupo de treinadores que também já conquistaram a Europa em cinco ocasiões diferentes. Dos listados, o treinador espanhol é o único que não venceu a Champions League, sendo todas conquistas da Europa League.

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Treinadores que já venceram cinco títulos europeus

Carlo Ancelotti - Champions League (2002/03, 2006/07, 2013/14, 2021/22 e 2023/24)

Giovanni Trapattoni - Champions League (1984/85), Europa League (1976/77, 1992/93, e 1990/91) e Copa dos Campeões de Copas (1983/1984)

José Mourinho - Champions League (2003/04 e 2009/10), Europa League (2002/03 e 2016/17) e Conference League (2021/22)

[NOVO] Unai Emery - Europa League (2013/14, 2014/15, 2016/17, 2020/21 e 2025/26)

Unai Emery se tornou pentacampeão da Europa League com o Aston Villa (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Revolução no Aston Villa

O Aston Villa chegou ao título europeu após um processo de seis anos, em que saiu da segunda divisão inglesa e se estabeleceu na Premier League, com campanhas consistentes em que se tornou figura constante em competições europeias. Muita dessa transformação passou pela contratação de Unai Emery, em 2022.

Thiago Stampa, de 25 anos, é administrador da página Aston Villa Brasil e contou para o Lance! como os Villans se tornaram um dos times mais consistentes da Inglaterra com Emery.

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"O ponto de inflexão definitivo ocorreu em 24 de outubro de 2022, quando o Aston Villa anunciou a contratação de Unai Emery. A chegada do treinador espanhol mudou o patamar do clube. Em poucos meses, o time saiu da parte de baixo da tabela e garantiu uma vaga em competição europeia, algo que parecia distante no início daquela temporada.

A partir daí, o crescimento foi contínuo. Na temporada seguinte, o Aston Villa conquistou uma classificação histórica para a Uefa Champions League, antecipando com sucesso o projeto traçado pelos proprietários anos antes. O clube voltou ao principal palco do futebol europeu e realizou uma campanha competitiva, sendo eliminado apenas após um confronto duríssimo contra um dos grandes candidatos ao título, em uma noite marcante no Villa Park.

Atualmente, o Aston Villa disputa a Europa League e mantém uma campanha extremamente forte na Premier League, figurando entre os primeiros colocados. Tudo isso apesar de obstáculos importantes fora de campo, especialmente relacionados ao fair play financeiro, que limitaram a atuação do clube no mercado, exigindo criatividade, ajustes salariais e soluções pontuais para manter a competitividade do elenco.

Mesmo com uma temporada marcada por lesões e adversidades extracampo, Unai Emery conseguiu extrair o máximo do grupo, reorganizar o time e conduzir uma recuperação impressionante após um início irregular, incluindo uma longa sequência de vitórias que recolocou o clube na briga por objetivos grandes.

O trabalho de Unai Emery no Aston Villa é, ainda hoje, subestimado. Trata-se de um dos projetos mais consistentes do futebol inglês recente, tanto pelo impacto esportivo quanto pela solidez institucional construída. É um processo que merece muito mais atenção e reconhecimento."

O Aston Villa venceu o Freiburg e conquistou a Europa League (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

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