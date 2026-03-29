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CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão até a 17ª rodada; veja datas e horários

Jogos da 11ª rodada da competição começam no dia 11 de abril

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/03/2026
17:51
Atualizado há 2 minutos
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
imagem cameraTaça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, na tarde deste domingo (29), a tabela detalhada das rodadas 11 a 17 do Brasileirão. A atualização inclui datas e horários de todos os confrontos previstos nesse período.

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A 11ª rodada está marcada para começar no dia 11 de abril, com seis jogos neste dia. Já a 17ª, com início marcado para 23 de maio, será a penúltima rodada antes da paralisação da Série A para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

Veja jogos, datas e horários da 11ª à 17ª rodada do Brasileirão

11ª rodada

11/4 (sábado)

  1. 16h30 - Vitória x São Paulo (Barradão)
  2. 16h30 - Remo x Vasco (Mangueirão)
  3. 18h30 - Fluminense x Flamengo (Maracanã)
  4. 18h30 - Mirassol x Bahia (Maião)
  5. 20h - Santos x Atlético MG (Vila Belmiro)
  6. 20h30 - Internacional x Grêmio (Beira-Rio)

12/4 (domingo)

  • 11h - Athletico x Chapecoense (Arena da Baixada)
  • 16h - Botafogo x Coritiba (Nilton Santos)
  • 18h30 - Corinthians x Palmeiras (Neo Química Arena)
  • 18h30 - Cruzeiro x Bragantino (Mineirão)

12ª rodada

18/4 (sábado)

  • 18h30 - Vasco x São Paulo (São Januário)
  • 18h30 - Chapecoense x Botafogo (Arena Condá)
  • 20h - Vitória x Corinthians (Barradão)
  • 20h30 - Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)

19/4 (domingo)

  1. 11h - Internacional x Mirassol (Beira-Rio)
  2. 16h - Santos x Fluminense (Vila Belmiro)
  3. 16h - Coritiba x Atlético-MG (Couto Pereira)
  4. 18h30 - Palmeiras x Athletico (Allianz Parque)
  5. 18h30 - Bragantino x Remo (Cícero de Souza Marques)
  6. 19h30 - Flamengo x Bahia (Maracanã)


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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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13ª rodada

25/4 (sábado)

  1. 18h30 - Botafogo x Internacional (Mané Garrincha)
  2. 18h30 - Bahia x Santos (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)
  3. 18h30 - Remo x Cruzeiro (Mangueirão)
  4. 21h - São Paulo x Mirassol (Morumbis)

26/4 (domingo)

  • 16h - Corinthians x Vasco (Neo Química Arena)
  • 16h - Grêmio x Coritiba (Arena do Grêmio)
  • 18h30 - Bragantino x Palmeiras (Cícero de Souza Marques)
  • 18h30 - Athletico x Vitória (Arena da Baixada)
  • 20h30 - Fluminense x Chapecoense (Maracanã)
  • 20h30 - Atlético-MG x Flamengo (Arena MRV)

14ª rodada

2/5 (sábado)

  • 16h - Botafogo x Remo (Nilton Santos)
  • 16h - Vitória x Coritiba (Barradão)
  • 18h30 - Palmeiras x Santos (Allianz Parque)
  • 20h30 - Athletico x Grêmio (Arena da Baixada)
  • 21h - Cruzeiro x Atlético-MG (Mineirão)

3/5 (domingo)

  1. 16h - Flamengo x Vasco (Maracanã)
  2. 16h - São Paulo x Bahia (Morumbis)
  3. 18h30 - Internacional x Fluminense (Beira-Rio)
  4. 18h30 - Chapecoense x Bragantino (Arena Condá)
  5. 20h30 - Mirassol x Corinthians (Maião)

15ª rodada

9/5 (sábado)

  • 16h - Coritiba x Internacional (Couto Pereira)
  • 18h - Fluminense x Vitória (Maracanã)
  • 21h - Bahia x Cruzeiro (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)

10/5 (domingo)

  1. 16h - Atlético-MG x Botafogo (Arena MRV)
  2. 16h - Remo x Palmeiras (Mangueirão)
  3. 18h30 - Santos x Bragantino (Vila Belmiro)
  4. 18h30 - Corinthians x São Paulo (Neo Química Arena)
  5. 18h30 - Mirassol x Chapecoense (Maião)
  6. 19h30 - Grêmio x Flamengo (Arena do Grêmio)
  7. 20h30 - Vasco x Athletico (São Januário)

16ª rodada

16/5 (sábado)

  1. 18h30 - Atlético-MG x Mirassol (Arena MRV)
  2. 18h30 - Internacional x Vasco (Beira-Rio)
  3. 20h30 - Fluminense x São Paulo (Maracanã)
  4. 21h - Palmeiras x Cruzeiro (Allianz Parque)

17/5 (domingo)

  • 11h - Santos x Coritiba (Vila Belmiro)
  • 16h - Botafogo x Corinthians (Nilton Santos)
  • 16h - Bahia x Grêmio (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)
  • 18h30 - Bragantino x Vitória (Cícero de Souza Marques)
  • 18h30 - Chapecoense x Remo (Arena Condá)
  • 19h30 - Athletico x Flamengo (Arena da Baixada)

17ª rodada

23/5 (sábado)

  1. 17h - São Paulo x Botafogo (Morumbis)
  2. 17h - Vitória x Internacional (Barradão)
  3. 19h - Mirassol x Fluminense (Maião)
  4. 19h - Grêmio x Santos (Arena do Grêmio)
  5. 21h - Flamengo x Palmeiras (Maracanã)

24/5 (domingo)

  • 16h - Cruzeiro x Chapecoense (Mineirão)
  • 16h - Remo x Athletico (Mangueirão)
  • 18h30 - Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)
  • 20h30 - Vasco x Bragantino (São Januário)

25/5 (segunda-feira)

  • 20h - Coritiba x Bahia (Couto Pereira)
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Taça do Brasileirão entregue pela CBF na última rodada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o único da competição na pausa para a Data Fifa. A partida será transmitida pelo Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Athletico-PR x Botafogo:

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