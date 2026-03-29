CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão até a 17ª rodada; veja datas e horários
Jogos da 11ª rodada da competição começam no dia 11 de abril
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A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, na tarde deste domingo (29), a tabela detalhada das rodadas 11 a 17 do Brasileirão. A atualização inclui datas e horários de todos os confrontos previstos nesse período.
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A 11ª rodada está marcada para começar no dia 11 de abril, com seis jogos neste dia. Já a 17ª, com início marcado para 23 de maio, será a penúltima rodada antes da paralisação da Série A para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.
Veja jogos, datas e horários da 11ª à 17ª rodada do Brasileirão
11ª rodada
11/4 (sábado)
- 16h30 - Vitória x São Paulo (Barradão)
- 16h30 - Remo x Vasco (Mangueirão)
- 18h30 - Fluminense x Flamengo (Maracanã)
- 18h30 - Mirassol x Bahia (Maião)
- 20h - Santos x Atlético MG (Vila Belmiro)
- 20h30 - Internacional x Grêmio (Beira-Rio)
12/4 (domingo)
- 11h - Athletico x Chapecoense (Arena da Baixada)
- 16h - Botafogo x Coritiba (Nilton Santos)
- 18h30 - Corinthians x Palmeiras (Neo Química Arena)
- 18h30 - Cruzeiro x Bragantino (Mineirão)
12ª rodada
18/4 (sábado)
- 18h30 - Vasco x São Paulo (São Januário)
- 18h30 - Chapecoense x Botafogo (Arena Condá)
- 20h - Vitória x Corinthians (Barradão)
- 20h30 - Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)
19/4 (domingo)
- 11h - Internacional x Mirassol (Beira-Rio)
- 16h - Santos x Fluminense (Vila Belmiro)
- 16h - Coritiba x Atlético-MG (Couto Pereira)
- 18h30 - Palmeiras x Athletico (Allianz Parque)
- 18h30 - Bragantino x Remo (Cícero de Souza Marques)
- 19h30 - Flamengo x Bahia (Maracanã)
➡️ Aposte nas partidas do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
13ª rodada
25/4 (sábado)
- 18h30 - Botafogo x Internacional (Mané Garrincha)
- 18h30 - Bahia x Santos (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)
- 18h30 - Remo x Cruzeiro (Mangueirão)
- 21h - São Paulo x Mirassol (Morumbis)
26/4 (domingo)
- 16h - Corinthians x Vasco (Neo Química Arena)
- 16h - Grêmio x Coritiba (Arena do Grêmio)
- 18h30 - Bragantino x Palmeiras (Cícero de Souza Marques)
- 18h30 - Athletico x Vitória (Arena da Baixada)
- 20h30 - Fluminense x Chapecoense (Maracanã)
- 20h30 - Atlético-MG x Flamengo (Arena MRV)
14ª rodada
2/5 (sábado)
- 16h - Botafogo x Remo (Nilton Santos)
- 16h - Vitória x Coritiba (Barradão)
- 18h30 - Palmeiras x Santos (Allianz Parque)
- 20h30 - Athletico x Grêmio (Arena da Baixada)
- 21h - Cruzeiro x Atlético-MG (Mineirão)
3/5 (domingo)
- 16h - Flamengo x Vasco (Maracanã)
- 16h - São Paulo x Bahia (Morumbis)
- 18h30 - Internacional x Fluminense (Beira-Rio)
- 18h30 - Chapecoense x Bragantino (Arena Condá)
- 20h30 - Mirassol x Corinthians (Maião)
15ª rodada
9/5 (sábado)
- 16h - Coritiba x Internacional (Couto Pereira)
- 18h - Fluminense x Vitória (Maracanã)
- 21h - Bahia x Cruzeiro (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)
10/5 (domingo)
- 16h - Atlético-MG x Botafogo (Arena MRV)
- 16h - Remo x Palmeiras (Mangueirão)
- 18h30 - Santos x Bragantino (Vila Belmiro)
- 18h30 - Corinthians x São Paulo (Neo Química Arena)
- 18h30 - Mirassol x Chapecoense (Maião)
- 19h30 - Grêmio x Flamengo (Arena do Grêmio)
- 20h30 - Vasco x Athletico (São Januário)
16ª rodada
16/5 (sábado)
- 18h30 - Atlético-MG x Mirassol (Arena MRV)
- 18h30 - Internacional x Vasco (Beira-Rio)
- 20h30 - Fluminense x São Paulo (Maracanã)
- 21h - Palmeiras x Cruzeiro (Allianz Parque)
17/5 (domingo)
- 11h - Santos x Coritiba (Vila Belmiro)
- 16h - Botafogo x Corinthians (Nilton Santos)
- 16h - Bahia x Grêmio (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)
- 18h30 - Bragantino x Vitória (Cícero de Souza Marques)
- 18h30 - Chapecoense x Remo (Arena Condá)
- 19h30 - Athletico x Flamengo (Arena da Baixada)
17ª rodada
23/5 (sábado)
- 17h - São Paulo x Botafogo (Morumbis)
- 17h - Vitória x Internacional (Barradão)
- 19h - Mirassol x Fluminense (Maião)
- 19h - Grêmio x Santos (Arena do Grêmio)
- 21h - Flamengo x Palmeiras (Maracanã)
24/5 (domingo)
- 16h - Cruzeiro x Chapecoense (Mineirão)
- 16h - Remo x Athletico (Mangueirão)
- 18h30 - Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)
- 20h30 - Vasco x Bragantino (São Januário)
25/5 (segunda-feira)
- 20h - Coritiba x Bahia (Couto Pereira)
➡️ Aposte nas partidas do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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