CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão até a 17ª rodada; veja datas e horários

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, na tarde deste domingo (29), a tabela detalhada das rodadas 11 a 17 do Brasileirão. A atualização inclui datas e horários de todos os confrontos previstos nesse período.

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A 11ª rodada está marcada para começar no dia 11 de abril, com seis jogos neste dia. Já a 17ª, com início marcado para 23 de maio, será a penúltima rodada antes da paralisação da Série A para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

Veja jogos, datas e horários da 11ª à 17ª rodada do Brasileirão

11ª rodada

11/4 (sábado)

16h30 - Vitória x São Paulo (Barradão) 16h30 - Remo x Vasco (Mangueirão) 18h30 - Fluminense x Flamengo (Maracanã) 18h30 - Mirassol x Bahia (Maião) 20h - Santos x Atlético MG (Vila Belmiro) 20h30 - Internacional x Grêmio (Beira-Rio)

12/4 (domingo)

11h - Athletico x Chapecoense (Arena da Baixada)

16h - Botafogo x Coritiba (Nilton Santos)

18h30 - Corinthians x Palmeiras (Neo Química Arena)

18h30 - Cruzeiro x Bragantino (Mineirão)

12ª rodada

18/4 (sábado)

18h30 - Vasco x São Paulo (São Januário)

18h30 - Chapecoense x Botafogo (Arena Condá)

20h - Vitória x Corinthians (Barradão)

20h30 - Cruzeiro x Grêmio (Mineirão)

19/4 (domingo)

11h - Internacional x Mirassol (Beira-Rio) 16h - Santos x Fluminense (Vila Belmiro) 16h - Coritiba x Atlético-MG (Couto Pereira) 18h30 - Palmeiras x Athletico (Allianz Parque) 18h30 - Bragantino x Remo (Cícero de Souza Marques) 19h30 - Flamengo x Bahia (Maracanã)



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13ª rodada

25/4 (sábado)

18h30 - Botafogo x Internacional (Mané Garrincha) 18h30 - Bahia x Santos (Casa de Apostas Arena Fonte Nova) 18h30 - Remo x Cruzeiro (Mangueirão) 21h - São Paulo x Mirassol (Morumbis)

26/4 (domingo)

16h - Corinthians x Vasco (Neo Química Arena)

16h - Grêmio x Coritiba (Arena do Grêmio)

18h30 - Bragantino x Palmeiras (Cícero de Souza Marques)

18h30 - Athletico x Vitória (Arena da Baixada)

20h30 - Fluminense x Chapecoense (Maracanã)

20h30 - Atlético-MG x Flamengo (Arena MRV)

14ª rodada

2/5 (sábado)

16h - Botafogo x Remo (Nilton Santos)

16h - Vitória x Coritiba (Barradão)

18h30 - Palmeiras x Santos (Allianz Parque)

20h30 - Athletico x Grêmio (Arena da Baixada)

21h - Cruzeiro x Atlético-MG (Mineirão)

3/5 (domingo)

16h - Flamengo x Vasco (Maracanã) 16h - São Paulo x Bahia (Morumbis) 18h30 - Internacional x Fluminense (Beira-Rio) 18h30 - Chapecoense x Bragantino (Arena Condá) 20h30 - Mirassol x Corinthians (Maião)

15ª rodada

9/5 (sábado)

16h - Coritiba x Internacional (Couto Pereira)

18h - Fluminense x Vitória (Maracanã)

21h - Bahia x Cruzeiro (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)

10/5 (domingo)

16h - Atlético-MG x Botafogo (Arena MRV) 16h - Remo x Palmeiras (Mangueirão) 18h30 - Santos x Bragantino (Vila Belmiro) 18h30 - Corinthians x São Paulo (Neo Química Arena) 18h30 - Mirassol x Chapecoense (Maião) 19h30 - Grêmio x Flamengo (Arena do Grêmio) 20h30 - Vasco x Athletico (São Januário)

16ª rodada

16/5 (sábado)

18h30 - Atlético-MG x Mirassol (Arena MRV) 18h30 - Internacional x Vasco (Beira-Rio) 20h30 - Fluminense x São Paulo (Maracanã) 21h - Palmeiras x Cruzeiro (Allianz Parque)

17/5 (domingo)

11h - Santos x Coritiba (Vila Belmiro)

16h - Botafogo x Corinthians (Nilton Santos)

16h - Bahia x Grêmio (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)

18h30 - Bragantino x Vitória (Cícero de Souza Marques)

18h30 - Chapecoense x Remo (Arena Condá)

19h30 - Athletico x Flamengo (Arena da Baixada)

17ª rodada

23/5 (sábado)

17h - São Paulo x Botafogo (Morumbis) 17h - Vitória x Internacional (Barradão) 19h - Mirassol x Fluminense (Maião) 19h - Grêmio x Santos (Arena do Grêmio) 21h - Flamengo x Palmeiras (Maracanã)

24/5 (domingo)

16h - Cruzeiro x Chapecoense (Mineirão)

16h - Remo x Athletico (Mangueirão)

18h30 - Corinthians x Atlético-MG (Neo Química Arena)

20h30 - Vasco x Bragantino (São Januário)

25/5 (segunda-feira)

20h - Coritiba x Bahia (Couto Pereira)

Taça do Brasileirão entregue pela CBF na última rodada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Athletico-PR x Botafogo fazem duelo de rodada atrasada: onde assistir

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste domingo (29), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o único da competição na pausa para a Data Fifa. A partida será transmitida pelo Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Athletico-PR x Botafogo: