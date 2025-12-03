A Fifa anunciou que o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que acontece nesta sexta-feira (5), terá uma "programação repleta de estrelas". A apresentação será da supermodelo Heidi Klum e do ator e comediante Kevin Hart. O evento, marcado para às 14h (de Brasília), será realizado no Kennedy Center, em Washington.

— Apresentar o sorteio final novamente, depois de ter participado deste programa há 20 anos no meu país natal, é realmente extraordinário — disse Klum à Fifa. Em 2005, a modelo apresentou o sorteio para a Copa do Mundo que seria realizada na Alemanha no ano seguinte.

— A Copa do Mundo une o mundo como nada mais, e fazer parte desta magia novamente, em um palco ainda maior envolvendo três países anfitriões e 48 seleções, é uma honra incrível — acrescentou.

Além de Heidi Klum e de Kevin Hart, o ator Danny Ramirez também participará do evento e irá interagir com os presentes. Delegações de 41 das 42 seleções já garantidas na Copa do Mundo estarão no sorteio — a exceção fica com o Irã, que anunciou boicote. Representantes de países que ainda podem se classificar via repescagem também estarão no Kennedy Center.

O evento que dá o pontapé inicial para o Mundial do próximo ano terá apresentações de Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams e da atriz e cantora Nicole Scherzinger, ex-integrante do grupo The Pussycat Dolls.

Como será o sorteio da Copa do Mundo

As regras do sorteio foram anunciadas na semana passada. Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficarão no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio. Além disso, as seis seleções que ainda buscam vaga na Copa do Mundo através das repescagens serão representadas por bolinhas no Pote 4.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo também terá restrições. Já se sabe de antemão que o México ficará no Grupo A; o Canadá, no B; e os Estados Unidos, no D. Além disso, Espanha e Argentina, que ocupam as duas primeiras colocações no ranking da Fifa, e França e Inglaterra, posicionadas logo na sequência, ficarão em lados opostos nos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos.