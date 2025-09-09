Copa do Mundo já tem 18 classificados, e Bolívia vai à repescagem; entenda

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada em conjunto nos Estados Unidos, no México e no Canadá, já tem 18 seleções classificadas até o momento. Será a primeira edição com 48 participantes, um novo formato que amplia as chances para cada continente e promete um torneio ainda mais diverso.

Entre os classificados, além dos três países-sede, estão também algumas das principais potências do futebol mundial. A Argentina, atual campeã, confirmou sua presença, assim como Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai, representando a força sul-americana. Na África, Marrocos, semifinalista da Copa do Catar em 2022, e a Tunísia já garantiram vaga.

No cenário asiático, cinco seleções já carimbaram o passaporte: Irã, Japão, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia. A presença de Uzbequistão e Jordânia marca a ampliação da representatividade da região, que se beneficia do aumento no número de vagas. A Austrália, que disputa as eliminatórias pela Ásia, também confirmou sua classificação. A Oceania terá novamente a Nova Zelândia como representante, mantendo a tradição recente do país no torneio.

Enquanto isso, a Bolívia, com a vitória sobre o Brasil por 1 a 0 em El Alto, conquistou um lugar na repescagem intercontinental, que definirá duas vagas extras para o Mundial. Esse playoff terá a participação de seis seleções: o sétimo colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, uma equipe da Ásia, uma da África, uma da Oceania e duas da Concacaf — esta última com direito a vaga extra por sediar a Copa em conjunto.

A dinâmica da repescagem será a seguinte: as duas seleções mais bem ranqueadas entrarão diretamente na fase decisiva, enquanto as demais disputarão confrontos preliminares. Os vencedores avançam, e no fim apenas duas seleções se juntarão às demais já classificadas. O torneio será realizado em solo norte-americano e servirá como evento-teste para a organização da Copa.

Com 18 vagas já definidas e o restante em disputa, o caminho rumo à Copa de 2026 segue aberto, consolidando a expectativa de um Mundial histórico, o maior da história em número de participantes.

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo:

Estados Unidos (país-sede) México (país-sede) Canadá (país-sede) Japão Nova Zelândia Irã Argentina Uzbequistão Coreia do Sul Jordânia Austrália Brasil Equador Uruguai Colômbia Paraguai Marrocos Tunísia

