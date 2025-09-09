menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Copa do Mundo já tem 18 classificados, e Bolívia vai à repescagem; entenda

Saiba como continente sul-americano pode conquistar a sétima vaga no Mundial

Vitória garantiu Bolívia na repescagem da Copa do Mundo de 2026
imagem cameraJogadores da Bolívia comemoram ida à repescagem da Copa do Mundo (Foto: Daniel Miranda /AFP)
Avatar
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
23:00
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada em conjunto nos Estados Unidos, no México e no Canadá, já tem 18 seleções classificadas até o momento. Será a primeira edição com 48 participantes, um novo formato que amplia as chances para cada continente e promete um torneio ainda mais diverso.

Entre os classificados, além dos três países-sede, estão também algumas das principais potências do futebol mundial. A Argentina, atual campeã, confirmou sua presença, assim como Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai, representando a força sul-americana. Na África, Marrocos, semifinalista da Copa do Catar em 2022, e a Tunísia já garantiram vaga.

No cenário asiático, cinco seleções já carimbaram o passaporte: Irã, Japão, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia. A presença de Uzbequistão e Jordânia marca a ampliação da representatividade da região, que se beneficia do aumento no número de vagas. A Austrália, que disputa as eliminatórias pela Ásia, também confirmou sua classificação. A Oceania terá novamente a Nova Zelândia como representante, mantendo a tradição recente do país no torneio.

Enquanto isso, a Bolívia, com a vitória sobre o Brasil por 1 a 0 em El Alto, conquistou um lugar na repescagem intercontinental, que definirá duas vagas extras para o Mundial. Esse playoff terá a participação de seis seleções: o sétimo colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, uma equipe da Ásia, uma da África, uma da Oceania e duas da Concacaf — esta última com direito a vaga extra por sediar a Copa em conjunto.

A dinâmica da repescagem será a seguinte: as duas seleções mais bem ranqueadas entrarão diretamente na fase decisiva, enquanto as demais disputarão confrontos preliminares. Os vencedores avançam, e no fim apenas duas seleções se juntarão às demais já classificadas. O torneio será realizado em solo norte-americano e servirá como evento-teste para a organização da Copa.

Com 18 vagas já definidas e o restante em disputa, o caminho rumo à Copa de 2026 segue aberto, consolidando a expectativa de um Mundial histórico, o maior da história em número de participantes.

Veja as seleções classificadas para a Copa do Mundo:

  1. Estados Unidos (país-sede)
  2. México (país-sede)
  3. Canadá (país-sede)
  4. Japão
  5. Nova Zelândia
  6. Irã
  7. Argentina
  8. Uzbequistão
  9. Coreia do Sul
  10. Jordânia
  11. Austrália
  12. Brasil
  13. Equador
  14. Uruguai
  15. Colômbia
  16. Paraguai
  17. Marrocos
  18. Tunísia

Carlo Ancelotti tentou, mas não conseguiu achar soluções para o Brasil diante da Bolívia
Brasil é um dos 18 classificados para a Copa do Mundo. Bolívia vai à repescagem (Foto: Daniel MIRANDA / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias