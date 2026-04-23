8,33% dos técnicos da Copa do Mundo de 2026 já comandaram o Chelsea; confira

A Copa do Mundo de 2026, a primeira a contar com 48 seleções, trouxe um cenário repleto de novidades, mas também de rostos muito conhecidos do torcedor londrino. Entre a vasta lista de comandantes das equipes nacionais, o Chelsea vive hoje um cenário de instabilidade, transformando seu banco de reservas em uma verdadeira porta giratória. Essa rotatividade intensa faz do clube um "carrossel" de técnicos que, curiosamente, hoje comandam algumas das seleções mais importantes do planeta.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, comandou o Chelsea entre 2009 e 2011 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ao todo, 4 dos 48 treinadores que buscam o troféu mundial já passaram pelo banco de reservas dos Blues, um número que representa exatamente 8,33% do total de técnicos desta edição do Mundial.

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A lista conta com nomes que alternaram períodos de glória e turbulência em Londres:

Carlo Ancelotti (Brasil): O italiano, que comanda a Seleção Brasileira, teve uma passagem vitoriosa pelo Chelsea entre 2009 e 2011, conquistando a Premier League e a FA Cup.

Thomas Tuchel (Inglaterra): Responsável por levar o Chelsea ao título da Champions League de 2020/21, o alemão é hoje a esperança da seleção da Inglaterra.

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Thomas Tuchel será o treinador da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação / Inglaterra)

Graham Potter (Suécia): Após sua passagem pelos Blues entre 2022 e 2023, Potter assumiu o desafio de comandar a seleção sueca.

Graham Potter, técnico da Suécia com passagem pelo Chelsea (Foto: Joe Klamar / AFP)

Mauricio Pochettino (Estados Unidos): O último da lista a deixar o comando do Chelsea (temporada 2023/2024), Pochettino agora lidera a seleção anfitriã.

Mauricio Pochettino estará a frente da seleção dos Estados Unidos (Foto: Adrian Dennis / AFP)

A estatística ganha contornos ainda mais irônicos quando olhamos para a temporada atual do Chelsea. O clube vive um momento crítico: com a recente demissão de Liam Rosenior, que durou pouco mais de três meses no cargo, os Blues já atingiram a marca de três comandantes na temporada 2025/2026.

Atualmente, o time é dirigido por Calum McFarlane, que assume de forma interina. O ciclo de trocas constantes na diretoria do clube entra em pauta justamente neste momento em que seus ex-treinadores estão sendo protagonistas no cenário internacional. Enquanto o Chelsea busca, mais uma vez, uma nova identidade, o mercado de seleções parece ter absorvido justamente aqueles nomes que passaram pelo "moedor de carne" de Stamford Bridge.

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Para os torcedores dos Blues, ver 8,33% do comando técnico da Copa do Mundo ligado ao seu clube é um lembrete da relevância que o time londrino manteve no futebol de elite, mas também um retrato da instabilidade que assombra o projeto londrino nos últimos anos.