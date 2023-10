Nesta terça-feira (17), a bola rolou para os cinco jogos da quarta rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O destaque do dia ficou para a derrota da Seleção Brasileira diante do Uruguai e para a vitória da Argentina sobre o Peru, com dois gols de Lionel Messi. Confira no Lance! o resumo completo da rodada de Eliminatórias da Copa.