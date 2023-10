Este foi o segundo jogo do técnico Julian Nagelsmann no comando da Alemanha. O time europeu abriu o placar com Rüdiger, que apareceu na segunda trave para aparar o desvio de Gosens no escanteio, aos 25 minutos do primeiro tempo. Mas aos 37, Lozano apareceu na esquerda e cruzou rasteiro para Antuna completar para o gol e deixar tudo igual.