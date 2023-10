Com a vitória, a atual campeã mundial se mantém na liderança das Eliminatórias, com 12 pontos, 100% de aproveitamento. Por sua vez, a seleção peruana segue sem marcar nenhum gol na competição, na penúltima posição com apenas um ponto conquistado. Com os dois gols marcados nesta terça, Messi se tornou o maior artilheiro da história das Eliminatórias sul-americanas.