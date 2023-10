Diversos jogadores que atuam no futebol brasileiro estiveram presentes. Do lado do Equador, Enner Valencia, do Internacional, foi titular, enquanto o zagueiro Léo Realpe, do Bragantino, ficou no banco de reservas. Do lado colombiano, James Rodríguez (São Paulo) e Jhon Arias (Fluminense) começaram o jogo, enquanto Richard Ríos (Palmeiras) foi reserva.