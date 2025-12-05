menu hamburguer
Veja os lances de Brasil x Espanha na semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Ambos tiveram um desempenho de 100% no torneio

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
Thiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
09:12
Atualizado há 1 minutos
Seleção Feminina de Futsal - Brasil (Foto: Fabio Souza/CBF)
Seleção Feminina de Futsal - Brasil (Foto: Fabio Souza/CBF)
Conseguimos com maestria! O Brasil está na grande final da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela FIFA! O jogo, que teve destaque das leoas terminou em 4 a 1 com muito esforço brasileiro.

Mais cedo, Portugal foi o primeiro time a se classificar para a final ao golear a Argentina por 7 gols a 1 e enfrentará o Brasil no próximo domingo (7), às 6h (de Brasília).

Segundo tempo: Brasil 4 x 1 Espanha

  1. ACABOU! ESTAMOS NA PRIMEIRA FINAL!!! A VAGA É NOSSA!
  2. Emily ataca duas vezes mas nenhuma entra no gol
  3. Brasil segue no paredão de defesa impedindo qualquer bola da Espanha
  4. Torcedores da Espanha começam a esboçar tristeza
  5. Último minuto! Brasileiras mantém superioridade na marcação e afastando as bolas
  6. Brasileiras continuam afastando perigo espanhol
  7. Taty manda embora mais uma vez bola das europeias
  8. Camila tenta mandar direto para o gol mas não dá certo
  9. Espanholas ficam na troca de passes em busca de uma falha
  10. Espanholas tentam atacar mas brasileiras mandam bola para longe
  11. Nos últimos cinco minutos, jogadoras da Espanha do banco sofrem com a atual derrota
  12. Leoas conseguem manter defesa efetiva mesmo com intensidade das adversárias
  13. Espanholas forçam defesa brasileira em busca de gols
  14. LUANA MARCA GOLAÇO! De pé direito, a camisa 8 furou a defesa das adversárias direto para o gol
  15. Quase gol de Ana Luiza!
  16. Torcida segue incendiando a quadra com a bateria
  17. Ambos os times forçam ataques mas não conseguem construir jogadas ofensivas
  18. Jogo volta e vamos para os últimos 10 minutos para o resultado!
  19. Jogo parado para atendimento da jogadora espanhola Laura Cordoba que está sentindo dores na coxa
  20. Emily vem com chute fatal mas Helena Gonzalez defende novamente
  21. Espanholas fazem uma falta só que dessa vez sem marcação do juiz
  22. Brasil volta a forçar ataque
  23. Laura empurra claramente Taty e leva cartão amarelo
  24. Brasil ataca mas bola vai para fora
  25. Bloqueio das brasileiras no ataque espanhol
  26. Irene, da Espanha, quase marca o segundo gol
  27. Espanha se cresce no jogo e força a defesa brasileira
  28. Bola sobra na Ale de Paz e é gol da Espanha
  29. Brasil ataca de novo com Natalinha mas bola não entra
  30. GOLAÇO DE VANIN! Com passes de categoria, a bola sobra no pé da camisa 2 do Brasil!!!
  31. Ale de Paz dá um tiro para fora do gol das brasileiras
  32. Espanholas voltam melhor para o segundo tempo, com mais intensidade para um possível gol
  33. María, da Espanha, manda em direção do gol mas foi para fora
  34. Adversárias trocam passes mas leoas cortam as jogadas
  35. Natalinha faz falta na espanhola Laura
  36. Irene Samper chuta para o gol brasileiro mas bola vai para fora
  37. Helena faz uma partida fantástica e é quem está salvando a Espanha no duelo
  38. Amandinha dá uma porrada no gol mas vai direto na goleira Helena
  39. A bola quase entra mas novamente as espanholas defendem
  40. Dois escanteios brasileiros após defesas das adversárias
  41. Jogo continua mas com uma marcação intensa da Espanha
  42. Taty e Irene protagonizam um desentendimento
  43. Brasil mantém alta defesa e Espanha tenta mas não consegue construir grandes jogadas
  44. O jogo começou equilibrado com ambos os times marcando e atacando bem
  45. Bola na trave de Emily no contra-ataque!
  46. Espanha começa o jogo no ataque ofensivo e uma jogada traiçoeira para a goleira brasileira Bianca

FIM DE PAUSA!

Pausa: Em busca da vitória, jogadoras se cumprimentam para a segunda etapa

Pausa: Jogadoras voltam para a quadra

Pausa: Jogadoras estão na pauta para o segundo tempo

Primeiro tempo: Brasil 2 x 0 Espanha

  1. ACABA O PRIMEIRO TEMPO! 2 a 0 para o Brasil!!
  2. Nos últimos 80 segundos Bianca defende o que seria um golaço de Emily
  3. Com passes em busca de gol, brasileiras deixam bola vazar para fora
  4. No contra-ataque espanhol Bianca defende chute perigoso no último minuto do primeiro tempo
  5. Emily dá pancadão para o gol mas bola vai por cima
  6. Leoas no ataque
  7. Escanteio espanhol após ataque com bola para o fundo
  8. Amandinha manda para fora após Irene puxar sua blusa sem marcação de falta
  9. Emily cobrou na Amandinha e elas atacam em busca do terceiro gol
  10. Falta marcada para as brasileiras
  11. Bianca segue afastando o perigo espanhol
  12. Jogo nervoso, Espanha começa a atacar nos 4 minutos faltantes do primeiro tempo
  13. Espanholas apertam novamente e quase marcam
  14. Antía Pérez joga na trave em balisa sem defesa após Bianca ficar no meio da quadra
  15. Marcação avançada das leoas deu quase um gol que foi novamente defendido por Helena
  16. Espanholas não conseguem jogar e entregam sempre a posse para as brasileiras
  17. Helena defende mais uma bola brasileira
  18. Amandinha manda bolão para Ana Luiza mas jogadora espanhola tira a bola do gol em cima da linha!
  19. Espanha vai pro gol mas Bianca defende! AQUI NÃO!
  20. Leoas forçam erros nas adversárias e conseguem atrapalhar as jogadas espanholas
  21. Antía Pérez erra passe, sobra na Vanin mas Helena DEFENDE DE NOVO!
  22. Luana manda para o gol mas Helena defende mais uma
  23. A bola não consegue ser finalizada mas a posse continua sendo brasileira
  24. Espanha domina no ataque mas erra e brasileiras tem a posse
  25. Brasileiras apertam a defesa espanhola em busca de mais um
  26. De novo Emily tenta marcar após passe de Ana Luiza mas Helena Gonzalez faz uma grande defesa
  27. Faltam 10 minutos para terminar a primeira etapa e goleira brasileira Bianca afasta bola da Espanha
  28. Falta da Amandinha sobre Irene Samper
  29. Seleção espanhola aperta no ataque e vai subindo a marcação
  30. Emily busca Amandinha para o gol mas bola passa direto
  31. spanha tenta chegar para marcar mas não consegue
  32. Helena Gonzalez defende bolão de Amandinha
  33. Brasil aperta e não deixa a Espanha respirar no jogo
  34. Vanin leva para a rede pelo lado de fora
  35. Luana dá pancada no gol mas a goleira espanhola defende e é escanteio para o Brasil
  36. Espanha teve chance do primeiro gol mas bateu do lado de fora da rede
  37. Brasil mantém a intensidade defensiva apesar dos ataques
  38. Brasil tenta marcar na falta mas não teve sucesso
  39. Amarelo para Antía Pérez após falta marcada por um empurrão na Vanin
  40. Vanin passa a bola entre as pernas da Antía Pérez mas não consegue finalizar
  41. Brasileiras estão tendo dificuldade de quebrar defesa espanhola
  42. Amanda tentou bater do meio da quadra mas a goleira Helena Gonzalez defendeu!
  43. Jogo volta após pausa e ambas retornam para a partida
  44. Emily se machuca após cotovelada de Vane Sotelo
  45. As adversárias aumentam a defesa após os dois gols
  46. Mais um erro de passe espanhol e a posse é nossa
  47. Bola para fora da goleira espanhola, bola é do Brasil
  48. AMANDINHA! Segundo gol do Brasil após erro de saída espanhol
  49. Golaço de Ana Luiza (14) com bola sobrando no primeiríssimo minuto!
  50. Primeira falta do jogo já foi marcada nos primeiros segundos

Pré-jogo

✅ COMEÇOU A PARTIDA!

Pré-jogo: Começa o hino dos países

Pré-jogo: Seleções entram em formação para o início

Pré-jogo: As jogadoras estão em quadra aquecendo

Pré-jogo: Jogadoras chegaram no estádio

Campanha das brasileiras

Na fase de grupos, o Brasil demonstrou domínio absoluto, terminando como líder isolado do Grupo D com 100% de aproveitamento. A equipe confirmou a classificação com vitórias expressivas contra o Irã (4 a 1), a Itália (6 a 1) e uma performance avassaladora de 9 a 0 sobre o Panamá.

Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia. Apesar da técnica apurada das japonesas na defesa e no ataque, as brasileiras não se intimidaram e aplicaram 6 a 1, assegurando a vaga na próxima fase com estilo.

Brasil vence as quartas da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)
Brasil vence as quartas da Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)

✅ Ficha técnica da semifinal:

Copa do Mundo Feminina de Futsal

📆 Data e horário: Sexta, 5 de dezembro de 2025, às 09h30 (de Brasília);
📍 Local: Manila, nas Filipinas;
📺 Onde assistir: SporTVCazéTV (YouTube) e Fifa+

