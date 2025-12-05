Veja os lances de Brasil x Espanha na semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal
Ambos tiveram um desempenho de 100% no torneio
Conseguimos com maestria! O Brasil está na grande final da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela FIFA! O jogo, que teve destaque das leoas terminou em 4 a 1 com muito esforço brasileiro.
Mais cedo, Portugal foi o primeiro time a se classificar para a final ao golear a Argentina por 7 gols a 1 e enfrentará o Brasil no próximo domingo (7), às 6h (de Brasília).
Segundo tempo: Brasil 4 x 1 Espanha
- ACABOU! ESTAMOS NA PRIMEIRA FINAL!!! A VAGA É NOSSA!
- Emily ataca duas vezes mas nenhuma entra no gol
- Brasil segue no paredão de defesa impedindo qualquer bola da Espanha
- Torcedores da Espanha começam a esboçar tristeza
- Último minuto! Brasileiras mantém superioridade na marcação e afastando as bolas
- Brasileiras continuam afastando perigo espanhol
- Taty manda embora mais uma vez bola das europeias
- Camila tenta mandar direto para o gol mas não dá certo
- Espanholas ficam na troca de passes em busca de uma falha
- Espanholas tentam atacar mas brasileiras mandam bola para longe
- Nos últimos cinco minutos, jogadoras da Espanha do banco sofrem com a atual derrota
- Leoas conseguem manter defesa efetiva mesmo com intensidade das adversárias
- Espanholas forçam defesa brasileira em busca de gols
- LUANA MARCA GOLAÇO! De pé direito, a camisa 8 furou a defesa das adversárias direto para o gol
- Quase gol de Ana Luiza!
- Torcida segue incendiando a quadra com a bateria
- Ambos os times forçam ataques mas não conseguem construir jogadas ofensivas
- Jogo volta e vamos para os últimos 10 minutos para o resultado!
- Jogo parado para atendimento da jogadora espanhola Laura Cordoba que está sentindo dores na coxa
- Emily vem com chute fatal mas Helena Gonzalez defende novamente
- Espanholas fazem uma falta só que dessa vez sem marcação do juiz
- Brasil volta a forçar ataque
- Laura empurra claramente Taty e leva cartão amarelo
- Brasil ataca mas bola vai para fora
- Bloqueio das brasileiras no ataque espanhol
- Irene, da Espanha, quase marca o segundo gol
- Espanha se cresce no jogo e força a defesa brasileira
- Bola sobra na Ale de Paz e é gol da Espanha
- Brasil ataca de novo com Natalinha mas bola não entra
- GOLAÇO DE VANIN! Com passes de categoria, a bola sobra no pé da camisa 2 do Brasil!!!
- Ale de Paz dá um tiro para fora do gol das brasileiras
- Espanholas voltam melhor para o segundo tempo, com mais intensidade para um possível gol
- María, da Espanha, manda em direção do gol mas foi para fora
- Adversárias trocam passes mas leoas cortam as jogadas
- Natalinha faz falta na espanhola Laura
- Irene Samper chuta para o gol brasileiro mas bola vai para fora
- Helena faz uma partida fantástica e é quem está salvando a Espanha no duelo
- Amandinha dá uma porrada no gol mas vai direto na goleira Helena
- A bola quase entra mas novamente as espanholas defendem
- Dois escanteios brasileiros após defesas das adversárias
- Jogo continua mas com uma marcação intensa da Espanha
- Taty e Irene protagonizam um desentendimento
- Brasil mantém alta defesa e Espanha tenta mas não consegue construir grandes jogadas
- O jogo começou equilibrado com ambos os times marcando e atacando bem
- Bola na trave de Emily no contra-ataque!
- Espanha começa o jogo no ataque ofensivo e uma jogada traiçoeira para a goleira brasileira Bianca
FIM DE PAUSA!
Pausa: Em busca da vitória, jogadoras se cumprimentam para a segunda etapa
Pausa: Jogadoras voltam para a quadra
Pausa: Jogadoras estão na pauta para o segundo tempo
Primeiro tempo: Brasil 2 x 0 Espanha
- ACABA O PRIMEIRO TEMPO! 2 a 0 para o Brasil!!
- Nos últimos 80 segundos Bianca defende o que seria um golaço de Emily
- Com passes em busca de gol, brasileiras deixam bola vazar para fora
- No contra-ataque espanhol Bianca defende chute perigoso no último minuto do primeiro tempo
- Emily dá pancadão para o gol mas bola vai por cima
- Leoas no ataque
- Escanteio espanhol após ataque com bola para o fundo
- Amandinha manda para fora após Irene puxar sua blusa sem marcação de falta
- Emily cobrou na Amandinha e elas atacam em busca do terceiro gol
- Falta marcada para as brasileiras
- Bianca segue afastando o perigo espanhol
- Jogo nervoso, Espanha começa a atacar nos 4 minutos faltantes do primeiro tempo
- Espanholas apertam novamente e quase marcam
- Antía Pérez joga na trave em balisa sem defesa após Bianca ficar no meio da quadra
- Marcação avançada das leoas deu quase um gol que foi novamente defendido por Helena
- Espanholas não conseguem jogar e entregam sempre a posse para as brasileiras
- Helena defende mais uma bola brasileira
- Amandinha manda bolão para Ana Luiza mas jogadora espanhola tira a bola do gol em cima da linha!
- Espanha vai pro gol mas Bianca defende! AQUI NÃO!
- Leoas forçam erros nas adversárias e conseguem atrapalhar as jogadas espanholas
- Antía Pérez erra passe, sobra na Vanin mas Helena DEFENDE DE NOVO!
- Luana manda para o gol mas Helena defende mais uma
- A bola não consegue ser finalizada mas a posse continua sendo brasileira
- Espanha domina no ataque mas erra e brasileiras tem a posse
- Brasileiras apertam a defesa espanhola em busca de mais um
- De novo Emily tenta marcar após passe de Ana Luiza mas Helena Gonzalez faz uma grande defesa
- Faltam 10 minutos para terminar a primeira etapa e goleira brasileira Bianca afasta bola da Espanha
- Falta da Amandinha sobre Irene Samper
- Seleção espanhola aperta no ataque e vai subindo a marcação
- Emily busca Amandinha para o gol mas bola passa direto
- spanha tenta chegar para marcar mas não consegue
- Helena Gonzalez defende bolão de Amandinha
- Brasil aperta e não deixa a Espanha respirar no jogo
- Vanin leva para a rede pelo lado de fora
- Luana dá pancada no gol mas a goleira espanhola defende e é escanteio para o Brasil
- Espanha teve chance do primeiro gol mas bateu do lado de fora da rede
- Brasil mantém a intensidade defensiva apesar dos ataques
- Brasil tenta marcar na falta mas não teve sucesso
- Amarelo para Antía Pérez após falta marcada por um empurrão na Vanin
- Vanin passa a bola entre as pernas da Antía Pérez mas não consegue finalizar
- Brasileiras estão tendo dificuldade de quebrar defesa espanhola
- Amanda tentou bater do meio da quadra mas a goleira Helena Gonzalez defendeu!
- Jogo volta após pausa e ambas retornam para a partida
- Emily se machuca após cotovelada de Vane Sotelo
- As adversárias aumentam a defesa após os dois gols
- Mais um erro de passe espanhol e a posse é nossa
- Bola para fora da goleira espanhola, bola é do Brasil
- AMANDINHA! Segundo gol do Brasil após erro de saída espanhol
- Golaço de Ana Luiza (14) com bola sobrando no primeiríssimo minuto!
- Primeira falta do jogo já foi marcada nos primeiros segundos
Pré-jogo
✅ COMEÇOU A PARTIDA!
Pré-jogo: Começa o hino dos países
Pré-jogo: Seleções entram em formação para o início
Pré-jogo: As jogadoras estão em quadra aquecendo
Pré-jogo: Jogadoras chegaram no estádio
Campanha das brasileiras
Na fase de grupos, o Brasil demonstrou domínio absoluto, terminando como líder isolado do Grupo D com 100% de aproveitamento. A equipe confirmou a classificação com vitórias expressivas contra o Irã (4 a 1), a Itália (6 a 1) e uma performance avassaladora de 9 a 0 sobre o Panamá.
Nas quartas de final, o confronto contra o Japão exigiu estratégia. Apesar da técnica apurada das japonesas na defesa e no ataque, as brasileiras não se intimidaram e aplicaram 6 a 1, assegurando a vaga na próxima fase com estilo.
➡️ Brasil goleia Japão e garante semi da Copa do Mundo Feminina de Futsal
➡️ Brasil atropela Panamá na Copa do Mundo de Futsal feminino
➡️ Seleção Brasileira goleia Itália na Copa do Mundo de Futsal
✅ Ficha técnica da semifinal:
Copa do Mundo Feminina de Futsal
📆 Data e horário: Sexta, 5 de dezembro de 2025, às 09h30 (de Brasília);
📍 Local: Manila, nas Filipinas;
📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV (YouTube) e Fifa+
