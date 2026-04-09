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Jogador já citado nominalmente por Carlo Ancelotti como um dos 26 que estarão com a Seleção na Copa do Mundo, o zagueiro/lateral Danilo teve atuação ao mesmo tempo segura e discreta pelo Flamengo na estreia na Libertadores. O jogador de 34 anos foi titular durante os mais de 100 minutos da vitória rubro-negra por 2 a 0 sobre o Cusco, e isso a uma altitude de 3.400 metros.

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A atuação de Danilo não dá muito parâmetro para a Copa do Mundo. Além da altitude, que tem influência direta no desempenho de atletas que não estão habituados a ela, o adversário não impôs maiores dificuldades, o que fez as intervenções do defensor serem bem menores do que aquela que ele eventualmente precisará enfrentar no Mundial.

Diante do Cusco, Danilo teve apenas quatro contribuições defensivas. Foram quatro cortes, incluindo duas recuperações de bola. Para se ter uma ideia, o zagueiro, que atuou boa parte do jogo quase junto à lateral direita, fez apenas 44 passes em toda a partida, com um índice de 95% de aproveitamento — acertou 100% deles no campo de defesa. Os números são do Sofascore.

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Mas, se por um lado a baixa exigência impede uma melhor avaliação, por outro a resposta de Danilo merece nota. O jogador correspondeu exatamente da forma como se esperava dele todas as vezes em que foi acionado, seja com os passes acertados, seja com as interceptações feitas.

Além disso, Ancelotti justifica a escolha por Danilo pelo pacote completo que ele consegue entregar. O treinador da Seleção citou "caráter, personalidade e jogo", além do fato de o jogador do Flamengo "poder jogar em todas as posições atrás".

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Mesmo com a altitude de 3.400 metros de Cusco, Danilo não se acuou. Nos minutos finais, a transmissão chegou a mostrá-lo com as duas mãos nos joelhos e recuperando fôlego. Um claro sinal de entrega ao time, bem ao que espera Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira.

Ancelotti assegura Danilo na Copa do Mundo pelo "pacote completo" (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Lucas Paquetá vai bem, e Léo Pereira faz jogo seguro

Convocado pela primeira vez na última Data Fifa e titular do Brasil nos amistosos com França e Croácia, Léo Pereira ainda sonha com uma vaga na Copa do Mundo. Assim como Danilo, atuou durante toda a partida do Flamengo com o Cusco, mas teve pouco trabalho e apareceu menos que o companheiro de zaga: foram apenas três cortes e uma interceptação de bola, além de 54 tentativas de passe — acertou 50 deles.

Lucas Paquetá, que era dado como certo no grupo da Copa do Mundo e agora vê a concorrência na Seleção crescer, fez boa partida. O jogador pareceu não sentir os efeitos da altitude e ajudou bastante o setor ofensivo.

Com Leonardo Jardim, Paquetá vem atuando mais à frente, um pouco diferente do que projeta Carlo Ancelotti. Diante do Cusco, o volante/meia finalizou cinco vezes, duas em direção ao gol. Quando voltou para ajudar na defesa, teve aproveitamento de 100% dos passes.

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