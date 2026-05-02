Waka Waka a La La La: relembre as músicas da Copa do Mundo com Shakira
A cantora marcou gerações com hits das Copas
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A história das músicas de Copa do Mundo passa, inevitavelmente, por Shakira. Protagonista de alguns dos maiores sucessos ligados ao torneio, a artista colombiana ajudou a transformar trilhas oficiais em fenômenos globais — com destaque para "Waka Waka (This Time for Africa)", hino da Copa do Mundo FIFA 2010, e "La La La (Brazil 2014)", lançada durante a Copa do Mundo de 2014.
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O impacto dessas canções atravessou fronteiras: "Waka Waka" alcançou rankings internacionais, acumulou bilhões de visualizações nas plataformas digitais e se consolidou como uma das músicas mais emblemáticas da história do futebol. Já "La La La", com participação de Carlinhos Brown, também teve forte repercussão e reforçou a presença da cantora em duas edições consecutivas do Mundial.
Enquanto isso, a FIFA já começa a aquecer o público para a Copa do Mundo FIFA 2026 com o lançamento de "Lighter", primeira música oficial do próximo torneio. A faixa reúne Jelly Roll, Carín León e Cirkut, apostando em uma mistura de country com música regional mexicana.
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Apesar da novidade, a trajetória das Copas mostra que algumas canções conseguem ir além do evento esportivo e marcar gerações. Além de Shakira, outros artistas também deixaram sua marca, como Ricky Martin com "La Copa de la Vida" (1998), Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte com "We Are One" (2014), e Jungkook com "Dreamers" (2022).
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Relembre todas as músicas oficiais Copas do Mundo:
- 1962 - "El Rock del Mundial" (Los Ramblers)
- 1966 - "World Cup Willie (Where in this World are We Going)" (Loonie Donegan)
- 1970 - "Futbol México 70" (Los Hermanos Zavala)
- 1974 - "Futbol" (Maryla Rodowicz)
- 1978 - "Anthem" (Buenos Aires Municipal Symphony)
- 1982 - "Musical 82" (Plácido Domingo)
- 1986 - "Hot Hot Hot" (Arrow)
- 1990 - "Un'estate italiana" (Edoardo Bennato and Gianna Nannini)
- 1994 - "Gloryland" (Daryl Hall and Sounds of Blackness)
- 1998 - "La Cour des Grands(Do You Mind If I Play)" (Youssou N'Dour & Axelle Red) / "La Copa de la Vida(The Cup of Life)" (Ricky Martin) / "Together Now" (Jean Michel Jarre e Tetsuya Komuro)
- 2002 - "Anthem" (Vangelis) / "Boom" (Anastácia) / "Let's Get Together Now" (Coral da Coreia e do Japão)
- 2006 - "Zeit Dass Sich Was Dreht (Celebrate The Day)" (Herbert Grönemeyer e Amadou & Mariam) / "The Time of Our Lives" (Il Divo e Toni Braxton)
- 2010 - "Sign of a Victory" (R. Kelly e Soweto) / "Waka Waka" (Shakira e Freshlyground) / "As Máscaras (South Africa '10 to Brasil' 14)" (Claudia Leitte e Lira)
- 2014 - "We Are One" (Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte) / "Dar um Jeito (We Will Find a Way)"(Carlos Santana feat. Wyclef Jean, Avicii e Alexandre Pires) /"Tatu Bom de Bola"(Arlindo Cruz) / "La, La, La" (Shakira feat. Carlinhos Brown)
- 2018 - "Live It Up" (Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi) / "One World" (RedOne feat. Adelina & Now United)
- 2022 - "Hayaa Hayaa (Better Together)" (Trinidad Cardona, Davido & AISHA) / "Dreamers" (Jungkook of BTS)
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