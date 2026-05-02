Waka Waka a La La La: relembre as músicas da Copa do Mundo com Shakira

A história das músicas de Copa do Mundo passa, inevitavelmente, por Shakira. Protagonista de alguns dos maiores sucessos ligados ao torneio, a artista colombiana ajudou a transformar trilhas oficiais em fenômenos globais — com destaque para "Waka Waka (This Time for Africa)", hino da Copa do Mundo FIFA 2010, e "La La La (Brazil 2014)", lançada durante a Copa do Mundo de 2014.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O impacto dessas canções atravessou fronteiras: "Waka Waka" alcançou rankings internacionais, acumulou bilhões de visualizações nas plataformas digitais e se consolidou como uma das músicas mais emblemáticas da história do futebol. Já "La La La", com participação de Carlinhos Brown, também teve forte repercussão e reforçou a presença da cantora em duas edições consecutivas do Mundial.

Enquanto isso, a FIFA já começa a aquecer o público para a Copa do Mundo FIFA 2026 com o lançamento de "Lighter", primeira música oficial do próximo torneio. A faixa reúne Jelly Roll, Carín León e Cirkut, apostando em uma mistura de country com música regional mexicana.

continua após a publicidade

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Apesar da novidade, a trajetória das Copas mostra que algumas canções conseguem ir além do evento esportivo e marcar gerações. Além de Shakira, outros artistas também deixaram sua marca, como Ricky Martin com "La Copa de la Vida" (1998), Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte com "We Are One" (2014), e Jungkook com "Dreamers" (2022).

Música oficial da Copa do Mundo 2014, no Brasil (Foto: Reprodução)

➡️No Brasil, Shakira posa com camisas de dois gigantes da Série A; veja

Relembre todas as músicas oficiais Copas do Mundo:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤑 Aposte em jogos do seu clube do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável