Astro do Real Madrid se machuca e corre risco para a Copa do Mundo
Carvajal foi diagnosticado com uma fratura na falange distal do quinto dedo do pé direito
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O Real Madrid divulgou neste sábado (2) o comunicado médico do lateral-direito Dani Carvajal, diagnosticado com uma fratura na falange distal do quinto dedo do pé direito. A lesão foi confirmada após exames realizados pelos serviços médicos do clube espanhol, e a recuperação do jogador já está sendo monitorada.
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O acidente aconteceu durante um treinamento em Valdebebas. Na véspera, Carvajal havia treinado separado do grupo, fazendo trabalho na academia devido a uma pancada no pé direito. A expectativa era de que ele se juntasse aos companheiros nesta sexta, mas os exames apontaram a fratura.
O clube estima um período de recuperação de cerca de duas semanas. Isso significa que o lateral perderá as partidas contra Espanyol, Barcelona e Oviedo no Campeonato Espanhol. O retorno está previsto apenas para o último jogo da temporada, contra o Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu.
Carvajal tem contrato com o Real Madrid até junho e ainda não renovou. O duelo contra o Athletic Bilbao, na última rodada, pode ser sua despedida diante da torcida merengue caso o clube não apresente uma proposta de extensão de vínculo.
A temporada do lateral tem sido marcada por poucos minutos em campo. Ele acumula apenas 885 minutos jogados na temporada e viu o técnico Álvaro Arbeloa lhe dar poucas oportunidades. A situação foi agravada pela concorrência com Trent Alexander-Arnold, que assumiu a titularidade na lateral direita.
Carvajal corre risco de ficar fora da Copa do Mundo
A lesão também ameaça a presença do jogador na Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O lateral ainda acredita que o técnico Luis de la Fuente se lembrará dele para a convocação, mas o tempo de recuperação é curto e a falta de ritmo de jogo pode pesar contra sua inclusão na lista final.
Carvajal foi aconselhado pela equipe médica do Real Madrid a parar de jogar para evitar o agravamento da lesão. O clube optou por não arriscar o atleta nos jogos restantes da temporada, priorizando sua recuperação completa.
O treino desta sexta-feira em Valdebebas também contou com as ausências de Courtois, Militão, Rodrygo, Güler e Mbappé, todos já esperados. Arbeloa completou a atividade com cinco jogadores das categorias de base: os goleiros Arroyo e Álvaro, o zagueiro David Jiménez, o meio-campista Thiago Pitarch e o atacante Palacios.
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