A virada impossível: Bélgica derruba o Japão em uma das maiores reviravoltas das Copas

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, será a maior da história. E para manter viva a memória das edições passadas, o Lance! relembra diariamente partidas, personagens e momentos que ajudam a reconstruir a trajetória do Mundial. Entre eles, poucos jogos simbolizam tanto a dramaticidade do torneio quanto a histórica virada da Bélgica sobre o Japão, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

continua após a publicidade

Conmebol estuda fazer final da Libertadores fora da América do Sul

A partida entrou para a lista das mais memoráveis da história das Copas. Os "Diabos Vermelhos", tidos como favoritos, foram surpreendidos por um Japão organizado, veloz e ousado, que não se intimidou diante de uma das gerações mais talentosas da seleção belga. Depois de um primeiro tempo equilibrado, que terminou em 0 a 0, com alternância de bons momentos para os dois lados, o jogo ganhou contornos épicos na etapa final.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, o Japão abriu o placar em um contra-ataque rápido. Shibasaki recuperou a bola e lançou Haraguchi, que avançou e finalizou com precisão. A surpresa aumentou ainda mais quatro minutos depois. Aos seis, a bola sobrou para Kagawa, que aplicou um chapéu no marcador e rolou para Inui bater com categoria, fazendo 2 a 0 para os japoneses.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por alguns minutos, a Bélgica parecia atordoada em campo. A desvantagem parecia um golpe duro demais até para uma geração recheada de estrelas. Mas foi justamente quando os nomes menos badalados decidiram mudar a história. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, Jan Vertonghen tentou escorar de cabeça para a área, mas a bola ganhou efeito inesperado, encobriu o goleiro Kawashima e morreu dentro do gol. O lance reacendeu a equipe belga.

A dificuldade do Japão nas bolas aéreas se tornaria decisiva. Aos 28 minutos, em nova jogada pelo alto, Eden Hazard cobrou para a área, e o recém-entrado Marouane Fellaini apareceu entre os zagueiros para empatar a partida de cabeça: 2 a 2. O jogo, que parecia sob controle japonês, mudava completamente de cenário.

continua após a publicidade

Nos minutos finais, a tensão tomou conta do estádio. O Japão ainda teve a chance de evitar a derrota nos acréscimos. Aos 49 minutos do segundo tempo, Honda cobrou falta com força, exigindo uma defesa espetacular de Courtois, que espalhou para escanteio. O lance parecia indicar que a partida caminharia para a prorrogação.

Mas foi ali que a Bélgica construiu um dos contra-ataques mais icônicos da história das Copas. Courtois ficou com a bola após o escanteio, saiu rápido com a reposição e acionou De Bruyne. O meia avançou com espaço, encontrou Meunier pela direita, que cruzou na área. Lukaku fez o corta-luz, enganando a marcação, e Nacer Chadli, outro substituto do segundo tempo, apareceu livre para finalizar e decretar a virada improvável: 3 a 2.

Em apenas poucos minutos, a Bélgica transformou um cenário de eliminação em uma classificação histórica. A virada sobre o Japão não apenas garantiu a vaga nas quartas de final, como entrou para sempre no imaginário do futebol mundial como uma das reviravoltas mais incríveis já vistas em uma Copa do Mundo.