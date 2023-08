Bater na tecla de investimento no futebol feminino é um assunto recorrente no Brasil, infelizmente. Os clubes e as jogadoras, por vezes, não têm o apoio necessário, apesar do cenário mostrar evoluções nos últimos anos. Mesmo assim segue longe do que é visto nos países mais tradicionais da modalidade, como Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. Para alcançar grandes resultados e títulos, é necessário formar jogadoras, construir uma base e criar uma cultura de suporte ao futebol feminino brasileiro.