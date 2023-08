O sonho da Seleção Brasileira chegou ao fim. A equipe comandada por Pia Sundhage caiu ainda na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina, após um empate sem gols contra a Jamaica. As centro-americanas avançaram em segundo com cinco pontos, enquanto o Brasil estacionou na terceira posição com quatro. Após o confronto, a lateral Tamires analisou o duelo em entrevista ao "SporTV".