!ILUMINADA! Aos 12 minutos da segunda etapa, veio o empate do Brasil. Tamires pegou sobra de cruzamento pela esquerda e soltou com Adriana. Ary Borges recebeu de lado e soltou na referência com Kerolin, que girou e foi travada na hora da finalização. A sobra ficou com Debinha, livre na área, no lugar certo, para dominar e tirar com estilo de Pauline Peyraud-Magnin, igualando o confronto.