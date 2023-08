A Seleção Brasileira foi eliminada na manhã desta quarta-feira na Copa do Mundo Feminina. A equipe comandada por Pia Sundhage ficou no 0 a 0 com a Jamaica e amargou um terceiro lugar no grupo F da competição, com apenas quatro pontos em três partidas. Após a partida, a craque Marta, com lágrimas nos olhos, confirmou que este foi seu último Mundial.