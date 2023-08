Pia Sundhage não foi capaz de interpretar a estratégia da equipe adversária, que a todo momento jogou com o regulamento nos braços. A seleção jamaicana tinha a vantagem no empate, e por ele brigou todo o tempo. Ambas as equipes abdicaram do futebol, mas só uma delas se garantia com a igualdade no placar. Não era o Brasil, que nada fez para mudar o cenário.