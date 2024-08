Jogadores do Corinthians comemoram vitória sobre o Grêmio nos pênaltis (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 12:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians passou pelo Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil nos pênaltis, depois de dois jogos sem gols, em São Paulo e em Curitiba. Há quem não goste de pênaltis, há quem sofra muito. Mas está nas regras da competição. Dois resultados iguais provocam a disputa por penalidades.

A Argentina ganhou a Copa do Mundo de 2022 nos pênaltis, o Brasil faturou também a de 1994 dessa mesma forma. Pênalti é parte do futebol hoje. Quem já venceu a Copa do Brasil em disputa de pênaltis?

O Palmeiras foi a primeira equipe a ganhar a Copa do Brasil em disputa por pênaltis, em 2015. Superou o Santos por 4 a 3, depois de perder a primeira final por 1 a 0 e vencer a segunda por 2 a 1 (não há gol qualificado).

Dois anos depois foi a vez do Cruzeiro superar o Flamengo em disputa de pênaltis: 5 a 3 após dois empates em 1 a 1 e 0 a 0 nas finais. Aquele foi o quinto título do Cruzeiro na competição, que venceria outra vez no ano seguinte para se tornar o maior campeão de Copas do Brasil.

A última vez que a Copa foi decidida por pênaltis foi em 2022, quando o Flamengo sagrou-se campeão batendo o Corinthians por 6 a 5. As finais foram dois empates por 0 a 0 e 1 a 1.