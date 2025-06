Se agende! Saiba a hora e data dos jogos do Internacional

O Internacional conheceu nesta segunda-feira (16) a tabela detalhada das rodadas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do mês de julho e começo de agosto. A CBF divulgou a data e hora das partidas da 13ª à 18ª rodada do Brasileirão. Também definiu os horários para as disputadas das oitavas de final do segundo torneio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o Mundial de Clubes da Fifa, o Colorado deu férias ao grupo de jogadores – com orientação de descanso total, física e mentalmente – até o dia 28 de junho. Nessa data, o elenco se reapresenta para intertemporada no CT Parque Gigante.

Um jogo foi adiado

Dos seis jogos pelo Brasileiro confirmados, o Alvirrubro teve um confronto adiado. É que o Bahia, adversário da 14ª rodada, terá enfrentamento pelos playoffs da Sul-Americana, enfrentando o América de Cali na competição.

continua após a publicidade

Das outras cinco partidas, o Inter quatro quatro partidas no Beira-Rio – Vitória, Ceará, Vasco e São Paulo. O único jogo fora será contra o Santos, na Vila Belmiro. Vale notar que todos esses times são adversários diretos na briga na parte de baixo da tabela.

O Colorado entrou no recesso na 17ª posição, com 11 pontos. O Vitória e o Santos têm a mesma pontuação, mas estão em 16º e 17º, respectivamente. Depois aparecem São Paulo, 14º, com 12; Vasco, 13º, com 13 pontos; e Ceará, 14º, com 15.

continua após a publicidade

Na Copa do Brasil

Já na Copa do Brasil, a equipe do técnico Roger Machado enfrente o Fluminense. A partida de ida é no Beira-Rio, dia 30 de julho, às 21h30min (de Brasília). A volta será em 7 de agosto, no Maracanã, no mesmo horário.

Veja como ficou

Brasileirão – 13ª rodada – 12/7, sábado, 16h30min – Inter x Vitória

Inter x Vitória Brasileirão – 14ª rodada – Sem data – Bahia x Inter

Bahia x Inter Brasileirão – 15ª rodada – 20/7, domingo, 11h – Inter x Ceará

Inter x Ceará Brasileirão – 16ª rodada – 23/7, quarta-feira, 21h30min – Santos x Inter

Santos x Inter Brasileirão – 17ª rodada – 27/7, domingo, 18h30min – Inter x Vasco

Inter x Vasco Copa do Brasil – Oitavas de final – 30/7, quarta-feira, 21h30min – Inter x Fluminense

Inter x Fluminense Brasileirão – 18ª rodada – 3/8, domingo, 20h30min – Inter x São Paulo

Inter x São Paulo Copa do Brasil – Oitavas de final – 7/8, quinta-feira, 21h30min – Fluminense x Inter