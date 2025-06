Internacional tem esquema para ter Alan Patrick inteiro

O Internacional tem esquema especial para ter Alan Patrick inteiro na retomada da temporada após a parada para o Mundial de Clubes. Diferencial técnico do time de Roger Machado, o meia também é um dos principais jogadores em termos de números na temporada. Para garantir sua presença nas fases decisivas da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileirão, o camisa 10 terá esquema especial.

Vale lembrar que o elenco colorado ganhou férias de 15 dias após a derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG, no dia 12. Os atletas saíram para a folga com apenas uma orientação: descansar. Física e mentalmente. A retomada dos trabalhos será no dia 28.

Preparação do camisa 10

Na semana passada, antes da partida contra o Galo, na qual não atuou por estar suspenso com o terceiro amarelo, Alan Patrick ficou ausente dos treinos de campo do CT Parque Gigante. Como apurou o Lance!, a comissão técnica aproveitou o período para realizar uma preparação especial para o 10 antes das férias. Os trabalhos incluíram fisioterapia, para recuperá-lo e melhorar o condicionamento.

É esperado que o atleta mantenha o ritmo físico para a nova maratona de jogos que começa no final de semana de 12 e 13 de julho. Em 17 dias, o Inter terá cinco jogos em 17 dias, os quatro primeiros pelo Brasileirão. Até o momento, o meia atuou 24 vezes, marcou 11 gols e fez 11 assistências. O quinto jogo, dia 30, às 21h30min, é o confronto de ida da Copa do Brasil, contra o Fluminense.

