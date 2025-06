Cruzeiro conhece sequência de jogos no início do segundo semestre

O Cruzeiro já tem o calendário exato de seus oito primeiros jogos após a retomada do Campeonato Brasileiro, em julho. Nesta segunda-feira (16), a CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 13 a 18 pelo Brasileirão e as datas dos confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil – a Raposa vai enfrentar o CRB.

O Cruzeiro volta a jogar pelo Brasileirão em 13 de julho, domingo, contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. O clube havia solicitado à CBF a marcação dessa partida para o dia 13 porque haverá um show de rock na esplanada do Mineirão no dia anterior, o que obrigaria a diretoria a escolher outro local para o confronto contra os gaúchos.

A primeira partida do Cruzeiro contra o CRB pelas oitavas de final da Copa do Brasil será em 30 de julho, quarta-feira, às 19h30, no Mineirão. O jogo de volta foi marcado para o dia 7 de agosto, quinta-feira, também às 19h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A ordem dos confrontos foi definida por sorteio.

Assim como ocorreu nos meses de abril e maio, o Cruzeiro não terá nenhum meio de semana de folga nesses primeiros 30 dias de jogos do segundo semestre. A última rodada do turno do Brasileiro, que ainda não foi desmembrada pela CBF, terá como data base o domingo, 10 de agosto - o time celeste recebe o Santos.

O Cruzeiro folgará somente no meio de semana seguinte, para quando está prevista a disputa dos jogos de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, competição da qual o Cruzeiro já foi eliminado.

Veja a sequência de jogos do Cruzeiro a partir de julho: