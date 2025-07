Time da Série D faz camisa em homenagem à vitória contra o Corinthians de 2005

O Cianorte lançou uma camisa comemorativa para comemorar a vitória contra o Corinthians, pela Copa do Brasil de 2005. A estreia aconteceu no final de semana pela Série D, com triunfo por 2 a 0 do Leão do Vale contra o Monte Azul, pelo grupo A7.

Há 20 anos, com apenas três temporadas de fundação, o Cianorte surpreendeu e bateu o Timão por 3 a 0 no estádio Willie Davids, pelo jogo de ida da segunda fase do torneio mata-mata. Os gols foram de Edson Santos e Márcio Machado, sendo um de bicicleta.

O time paranaense era treinado por Caio Júnior, que faleceu no acidente de avião da Chapecoense, em 2016. Na volta, o Leão do Vale foi eliminado ao ser goleado por 5 a 1, no Pacaembu.

Já o Corinthians tinha o argentino Daniel Passarela como técnico e um elenco badalado, com as presenças do goleiro Fábio Costa, do volante Mascherano, dos meias Roger Flores e Carlos Alberto e do atacante Tévez.

O Timão, contudo, foi eliminado na fase seguinte (oitavas de final) para o Figueirense. Por outro lado, o time se recuperou durante o ano e se tornou campeão brasileiro, em uma disputa acirrada e polêmica com o Internacional.

Cianorte 0x3 Corinthians em 2024

Corinthians venceu o Cianorte, pela Copa do Brasil, e avançou à segunda fase da competição (Foto: Paulo Henrique Dias/Codigo 19/Gazeta Press)

No ano passado, Cianorte e Corinthians voltaram a se enfrentar pela Copa do Brasil, dessa vez na primeira fase. Sem dar qualquer chance ao azar, o Timão fez 3 a 0 no estádio Willie Davids, com gols de Wesley e Romero (2x) e avançou para a segunda fase.

A equipe alvinegra ainda eliminou São Bernardo, América-RN, Grêmio e Juventude até parar na semifinal para o Flamengo, que se tornou campeão contra o Atlético-MG.

Cianorte na Série D

Com Hernane Brocador no elenco, o Cianorte está dentro da zona de classificação e ocupa a vice-liderança do grupo A7, com 16 pontos - a Inter de Limeira lidera, com 24. A primeira fase ainda tem mais três rodadas, e o Leão do Vale tem só dois pontos de vantagem do FC Cascavel, quinto colocado e próximo adversário.

Vale lembrar que quatro quipes se classificam para a segunda fase, que passa a virar em formato mata-mata. No momento, são oito grupos com oito clubes em cada.