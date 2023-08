Técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Rubro-Negro em 2022, Dorival Júnior viu seu trabalho ser escanteado no Flamengo sem maiores motivos. Substituído por Vítor Pereira sem mais explicações após as conquistas na temporada anterior, o atual técnico do São Paulo tem a chance de comprovar que a decisão da diretoria carioca foi mais que equivocada, além de fazer história pelo Tricolor Paulista, já que briga por um título inédito do clube.