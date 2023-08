Com a classificação para a decisão da Copa do Brasil, após vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (16), o Flamengo tem a chance de conquistar o pentacampeonato do torneio e também garante premiação milionária. A vaga para a finalíssima renderá aos cofres do time da Gávea, no mínimo, a quantia de R$ 30 milhões (pelo segundo lugar), mais as premiações das fases anteriores.