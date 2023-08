Mesmo recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo, Rojas não teve condições de iniciar o jogo entre os titulares. O meia, no entanto, entrou no intervalo. No segundo tempo, ele foi o responsável por uma das principais oportunidades de gol corintiana, quando finalizou de fora da área, buscando o ângulo direito do goleiro Rafael. Matías, no entanto, parou em uma grande defesa, de mão trocada, do arqueiro do Tricolor.