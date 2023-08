Após a classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil, eliminando o Corinthians, Julio Casares exaltou a classificação e destacou o gol heroico de Lucas Moura - responsável por colocar o Tricolor na frente do agregado e reverter a derrota sofrida no jogo de ida. O presidente do Tricolor também respondeu se pretende negociar jogadores na próxima janela.