Ídolo do Barcelona será técnico de seleção após a Copa do Mundo
Mudança foi confirmada nesta terça-feira (21) pelo diretor geral da seleção
O ex-zagueiro Rafael Márquez será o técnico da Seleção do México após a Copa do Mundo de 2026. O ídolo do Barcelona assumirá o cargo após o Mundial disputado em casa (além de Estados Unidos e Canadá). A mudança foi confirmada nesta terça-feira (21) pelo diretor de seleções nacionais, Duilio Davino.
Atualmente auxiliar técnico de Javier Aguirre, Márquez assumirá o comando da equipe ao fim do Mundial, dando início ao ciclo de preparação para a Copa de 2030.
— O contrato de Rafa Márquez está assinado e sua comissão técnica está 80% definida — afirmou Davino, à Fox Sports.
A transição já estava prevista desde a chegada de Aguirre ao cargo, em julho de 2024, após a saída de Diego Cocca. Aguirre conduzirá a seleção até o fim da Copa do Mundo, quando deixará o posto.
Márquez trabalhou como treinador do Barcelona B, onde iniciou a carreira fora dos gramados. Como jogador, construiu trajetória no Barça, clube pelo qual conquistou incluindo quatro La Ligas (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10), uma Copa do Rei e duas Champions League (2006, 2009). Participou também de quatro em Copas do Mundo pela seleção mexicana.
