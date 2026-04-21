menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Copa do Brasil

Ídolo do Barcelona será técnico de seleção após a Copa do Mundo

Mudança foi confirmada nesta terça-feira (21) pelo diretor geral da seleção

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
18:58
Rafa Márquez nos tempos de Barcelona
imagem cameraRafa Márquez nos tempos de Barcelona (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-zagueiro Rafael Márquez será o técnico da Seleção do México após a Copa do Mundo de 2026. O ídolo do Barcelona assumirá o cargo após o Mundial disputado em casa (além de Estados Unidos e Canadá). A mudança foi confirmada nesta terça-feira (21) pelo diretor de seleções nacionais, Duilio Davino.

continua após a publicidade

Atualmente auxiliar técnico de Javier Aguirre, Márquez assumirá o comando da equipe ao fim do Mundial, dando início ao ciclo de preparação para a Copa de 2030.

— O contrato de Rafa Márquez está assinado e sua comissão técnica está 80% definida — afirmou Davino, à Fox Sports.

A transição já estava prevista desde a chegada de Aguirre ao cargo, em julho de 2024, após a saída de Diego Cocca. Aguirre conduzirá a seleção até o fim da Copa do Mundo, quando deixará o posto.

continua após a publicidade

Márquez trabalhou como treinador do Barcelona B, onde iniciou a carreira fora dos gramados. Como jogador, construiu trajetória no Barça, clube pelo qual conquistou incluindo quatro La Ligas (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10), uma Copa do Rei e duas Champions League (2006, 2009). Participou também de quatro em Copas do Mundo pela seleção mexicana.

continua após a publicidade
Rafael Márquez em ação pela Seleção do México (Foto: AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
