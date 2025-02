Copa do Brasil: Grêmio passa sufoco, Tuna Luso e CSA avançam de fase

A Copa do Brasil quase teve sua primeira zebra na edição 2025 da competição. Jogando fora de casa, o Grêmio passou sufoco, mas conseguiu eliminar o São Raimundo e conseguiu a classificação para a segunda fase.

O Tricolor gaúcho garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil após um empate de 1 a 1 com o São Raimundo no tempo normal e uma vitória nos pênaltis por 4 a 1. O goleiro Tiago Volpi foi um dos grandes destaques da partida, defendendo a cobrança de Klebinho e convertendo a última penalidade, que confirmou a classificação do time.

Agora, o Grêmio aguarda o vencedor do confronto entre Barcelona de Ilhéus e Athletic-MG, que se enfrentam na próxima terça-feira. Além da classificação, o time gaúcho garantiu uma premiação de R$ 1.543.500 pela vaga conquistada.

Tuna Luso garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Sampaio Corrêa por 1 a 0, com um gol marcado nos minutos finais do segundo tempo. O time paraense agora aguarda o vencedor do confronto entre Boavista e CSA para saber seu próximo adversário no torneio.

O gol da vitória veio após uma sequência de lances decisivos. No fim do jogo, os donos da casa pressionaram e chegaram ao gol após levantamento na área, que Pedrinho desviou e o zagueiro Dedé completou para o gol, garantindo a vitória e a classificação para a próxima fase.

Com a vaga na próxima fase, a Tuna Lusa garantiu R$ 1 milhão em premiação da CBF e agora vai enfrentar o CSA. O time alagoano garantiu sua vaga para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o Boavista por 2 a 0 em Bacaxá, no Rio de Janeiro. Os gols da partida foram marcados por Igor Bahia e Betão ainda no primeiro tempo.

🤑 Confira todos os valores de premiação da Copa do Brasil:

1ª fase

R$ 1.543.500 - Série A

R$ 1.378.125 - Série B

R$ 830 mil - Outras divisões

2ª fase

R$ 1.874.250 - Série A

R$ 1.543.500 - Série B

R$ 1 milhão - Outras divisões

3ª fase

R$ 2.315.250 - Série A, B e outras divisões

Oitavas de final

R$ 3.638.250 - Série A, B e outras divisões

Quartas de final

R$ 4.740.750 - Série A, B e outras divisões

Semifinal

R$ 9.922.500 - Série A, B e outras divisões

Final

Vice-campeão: R$ 33.075.000

Campeão:: R$ 77.175.000