Títulos do Grêmio na Copa do Brasil: o penta do Tricolor Gaúcho

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é um dos clubes mais vitoriosos da Copa do Brasil, competição que se tornou sinônimo de sucesso para o time gaúcho. Com um histórico de grandes campanhas na competição do futebol nacional, o Tricolor conquistou a taça em cinco ocasiões: 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016. Relembre os títulos do Grêmio na Copa do Brasil.

Cada uma dessas conquistas marcou uma era na história gremista, com elencos recheados de craques, jogos inesquecíveis e um futebol competitivo que fez do clube um dos maiores da competição. Vamos relembrar cada um desses títulos e os caminhos percorridos pelo Grêmio rumo à glória.

As conquistas do Grêmio na Copa do Brasil

1989 – O Primeiro Campeão da Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 1989 foi a primeira edição do torneio, e o Grêmio entrou para a história como o primeiro campeão da competição. Com um time forte e liderado por jogadores como Cuca e Assis, o Tricolor fez uma campanha segura e chegou à final contra o Sport Recife.

Campanha do Grêmio na Copa do Brasil de 1989

Oitavas de final: Grêmio 1x0 Mixto | Mixto 0x5 Grêmio

Quartas de final: Grêmio 2x1 Bahia | Bahia 0x0 Grêmio

Semifinais: Grêmio 6x2 Flamengo | Flamengo 2x2 Grêmio

Final: Sport 0x0 Grêmio | Grêmio 2x1 Sport

No jogo decisivo, realizado no Estádio Olímpico, o Grêmio venceu o Sport Recife por 2 a 1, com gols de Cuca e Assis, garantindo seu primeiro título da Copa do Brasil e a vaga para a Libertadores de 1990.

1994 – O Retorno ao Topo com Felipão

Cinco anos após seu primeiro título, o Grêmio voltou a levantar a taça em 1994, agora sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. A equipe mostrava um futebol competitivo, com forte marcação e contra-ataques rápidos, características que ficariam marcadas na história do clube.

Campanha do Grêmio na Copa do Brasil de 1994

Oitavas de final: Grêmio 1x1 Corinthians | Corinthians 0x2 Grêmio

Quartas de final: Grêmio 2x2 Criciúma | Criciúma 1x2 Grêmio

Semifinais: Grêmio 1x0 Vasco | Vasco 2x1 Grêmio

Final: Ceará 0x0 Grêmio | Grêmio 1x0 Ceará

Na grande final, o Grêmio venceu o Ceará por 1 a 0 no Olímpico, com gol de Nildo, e garantiu mais um título nacional.

1997 – A Conquista sobre o Flamengo

A Copa do Brasil de 1997 teve um campeão incontestável: o Grêmio de Paulo Nunes, Arce e Dinho. O Tricolor teve um caminho complicado, enfrentando adversários tradicionais, mas mostrou a força do seu elenco para conquistar o terceiro título da competição.

Campanha do Grêmio na Copa do Brasil de 1997

Oitavas de final: Grêmio 2x1 Portuguesa | Portuguesa 1x1 Grêmio

Quartas de final: Grêmio 3x3 Corinthians | Corinthians 1x2 Grêmio

Semifinais: Grêmio 2x1 São Paulo | São Paulo 2x2 Grêmio

Final: Grêmio 0x0 Flamengo | Flamengo 2x2 Grêmio

A final contra o Flamengo foi uma das mais emocionantes da história do torneio. Após um empate 0 a 0 em Porto Alegre, o Grêmio segurou um 2 a 2 no Maracanã, conquistando o título pelo critério do gol fora de casa.

2001 – O Show de Marcelinho Paraíba e Luiz Mário

O Grêmio voltou a vencer a Copa do Brasil em 2001, mais uma vez sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Com um time recheado de talento, o Tricolor enfrentou grandes desafios e fez uma final eletrizante contra o Corinthians.

Campanha do Grêmio na Copa do Brasil de 2001

Oitavas de final: Grêmio 3x1 Fluminense | Fluminense 0x0 Grêmio

Quartas de final: Grêmio 2x1 Coritiba | Coritiba 0x1 Grêmio

Semifinais: Grêmio 2x1 Atlético-MG | Atlético-MG 1x1 Grêmio

Final: Grêmio 2x2 Corinthians | Corinthians 1x3 Grêmio

O jogo decisivo, no Morumbi, terminou com uma vitória gremista por 3 a 1, com gols de Marcelinho Paraíba, Zinho e Marinho, garantindo o quarto título da Copa do Brasil.

2016 – O fim do jejum de 15 anos

A Copa do Brasil de 2016 foi especial para o Grêmio. O clube vinha de 15 anos sem títulos nacionais e encontrou na competição uma oportunidade para retomar a sua grandeza. Comandado por Renato Portaluppi, o time mostrou sua força e eliminou grandes adversários no caminho até a taça.

Campanha do Grêmio na Copa do Brasil de 2016

Oitavas de final: Grêmio 1x0 Atlético-PR | Atlético-PR 1x1 Grêmio

Quartas de final: Grêmio 2x0 Palmeiras | Palmeiras 1x1 Grêmio

Semifinais: Grêmio 2x0 Cruzeiro | Cruzeiro 0x0 Grêmio

Final: Atlético-MG 1x3 Grêmio | Grêmio 1x1 Atlético-MG

Com grande atuação na final, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 3 a 1 no Mineirão e garantiu o título no jogo de ida. No jogo de volta, um empate por 1 a 1 na Arena do Grêmio garantiu o quinto título da Copa do Brasil para o clube.

Esse título encerrou um longo jejum e abriu caminho para a conquista da Libertadores de 2017.

O legado do Grêmio na Copa do Brasil

Com cinco títulos, o Grêmio se consolidou como um dos maiores clubes da Copa do Brasil. O Tricolor se destacou ao longo dos anos por sua competitividade, por ter revelado grandes jogadores e por saber atuar no sistema de mata-mata como poucos.

A história gremista no torneio é marcada por goleadas, finais épicas e momentos inesquecíveis, que fazem do clube um verdadeiro especialista na competição.