Maiores zebras da Copa do Brasil; relembre

A Copa do Brasil sempre foi um torneio repleto de emoção, e ao longo dos anos, diversas "zebras" surpreenderam gigantes do futebol brasileiro. Clubes de menor expressão desafiaram todas as previsões e deixaram sua marca na história do torneio. Confira as maiores zebras da Copa do Brasil!

Criciúma campeão – 1991

O Criciúma foi o primeiro time a protagonizar uma grande surpresa na Copa do Brasil. Depois de chegar às semifinais em 1990, a equipe catarinense foi ainda mais longe no ano seguinte, conquistando o título de forma invicta sob o comando do então desconhecido técnico Luiz Felipe Scolari.

A campanha memorável incluiu vitórias sobre Atlético-MG, Goiás e Remo, além da decisão contra o Grêmio, vencida nos critérios de desempate após dois empates. A defesa sólida sofreu apenas três gols em toda a competição, um feito notável para um time desacreditado no início do torneio.

Linhares supera o Fluminense – Copa do Brasil 1994

Em 1994, o Fluminense sofreu uma eliminação precoce e surpreendente na Copa do Brasil. Logo na primeira fase, a equipe carioca enfrentou o modesto Linhares, do Espírito Santo, e não conseguiu avançar. Após dois empates, o time capixaba garantiu a vaga pelo critério de gols marcados fora de casa.

O Linhares não parou por aí. Eliminou ainda São José-AP e Comercial-MS antes de cair para o Ceará nas semifinais, marcando a melhor campanha de um time capixaba na história do torneio.

O feito histórico do Juventude – 1999

O Juventude protagonizou uma das maiores surpresas da Copa do Brasil ao conquistar o título em 1999. Na grande final, o time enfrentou o Botafogo e, mesmo diante de 100 mil torcedores no Maracanã, segurou um empate sem gols após ter vencido a ida por 2 x 1.

A trajetória do Juventude teve capítulos impressionantes, incluindo uma goleada de 6 x 0 sobre o Fluminense, a eliminação do Corinthians com duas vitórias e um massacre por 4 x 0 sobre o Internacional em pleno Beira-Rio.

ASA elimina o Palmeiras – Copa do Brasil 2002

Uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil aconteceu logo na primeira fase da edição de 2002. O Palmeiras, que contava com Marcos, Arce e Alex, foi surpreendido pelo ASA de Arapiraca.

Após vencer por 1 x 0 em casa, o time alagoano segurou um 2 x 1 no Parque Antártica e garantiu a classificação, deixando a equipe paulista atônita com a eliminação precoce.

Brasiliense chega à final – 2002

O Brasiliense de Péricles Chamusca fez uma campanha incrível em 2002, alcançando a final da Copa do Brasil. A equipe eliminou gigantes como Fluminense e Atlético-MG, com quatro vitórias nesses confrontos.

Na decisão contra o Corinthians, o Brasiliense perdeu o primeiro jogo por 2 x 1 e, mesmo saindo na frente na volta, viu Deivid marcar o gol do título para o Timão.

O XV de Novembro de Mano Menezes – Copa do Brasil 2004

Antes de se tornar um técnico de renome, Mano Menezes chamou atenção nacionalmente ao comandar o XV de Novembro de Campo Bom na Copa do Brasil de 2004. O time eliminou o Vasco com um impressionante 3 x 0 em São Januário.

A equipe seguiu superando Americano e Palmeiras antes de cair para o futuro campeão Santo André nas semifinais, consolidando uma das campanhas mais surpreendentes do torneio.

O Santo André campeão – 2004

O Santo André fez história ao conquistar a Copa do Brasil de 2004, batendo o Flamengo em pleno Maracanã. Depois de empatar por 2 x 2 no jogo de ida, a equipe paulista venceu por 2 x 0 na volta e levantou a taça.

Comandado por Péricles Chamusca e contando com jogadores como Romerito, Sandro Gaúcho e Elvis, o Santo André superou Atlético-MG e Guarani no caminho até a glória.

Baraúnas elimina o Vasco – Copa do Brasil 2005

O Baraúnas de Mossoró protagonizou uma das maiores zebras ao eliminar o Vasco da Gama na Copa do Brasil de 2005. Após um empate em 2 x 2 na ida, o time potiguar surpreendeu ao vencer por 3 x 0 em São Januário.

O destaque foi Cícero Ramalho, que retornou aos gramados aos 40 anos e foi peça-chave na vitória histórica.

Paulista frustra o Fluminense – 2005

Outra grande zebra ocorreu em 2005, quando o Paulista de Jundiaí superou o Fluminense e conquistou a Copa do Brasil. O time, que já havia eliminado Botafogo, Internacional, Figueirense e Cruzeiro, venceu a final por 2 x 0 no primeiro jogo e segurou um empate sem gols na volta.

O título consolidou o nome do técnico Vagner Mancini, e o Paulista se tornou um dos clubes mais improváveis a vencer a competição.

Ipatinga apronta – Copa do Brasil 2006

O Ipatinga surpreendeu na edição de 2006 ao chegar às semifinais. Comandado por Ney Franco, o time eliminou Botafogo e Santos antes de ser derrotado pelo Flamengo na fase decisiva.

A campanha ficou marcada pelas vitórias sobre equipes tradicionais e pelo futebol ofensivo apresentado.

América de Natal atropela o Flu – 2014

Uma das maiores reviravoltas da Copa do Brasil aconteceu em 2014. Após perder por 3 x 0 no jogo de ida, o América de Natal foi ao Maracanã e, em um jogo épico, venceu o Fluminense por 5 x 2, conseguindo a classificação.

Rodrigo Pimpão foi o destaque, liderando a incrível virada nos 15 minutos finais.

Aparecidense elimina o Botafogo – Copa do Brasil 2018

Em 2018, a Aparecidense surpreendeu ao eliminar o Botafogo na primeira fase. Mesmo saindo atrás no placar, o time goiano virou o jogo para 2 x 1 e garantiu a vaga na fase seguinte.

Apesar de ter sido eliminado logo depois, a equipe fez história ao derrubar um dos grandes clubes do futebol brasileiro.